الحميضي: فرع العارضية سيتم افتتاحه بعد عطلة الصيف وفرع الجهراء في طور الإنشاء

حقوق ومعاشات المتقاعدين محفوظة ولن تمسها سياسة التقشف

عبدالهادي العجمي

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي عن افتتاح فرع جديد للمؤسسة في منطقة جنوب السرة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك تسهيلا على المواطنين المتقاعدين والمراجعين، مؤكدا أن المؤسسة أخذت على عاتقها توزيع المزيد من الفروع في جميع المحافظات لتوفير الوقت والجهد للمراجعين الذي يبلغ عددهم 600 ألف مواطن من المتقاعدين والموظفين المؤمن عليهم (المشتركين).

جاء ذلك في تصريح له للصحافيين عقب الاحتفال الذي أقامته مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين والمراجعين بمناسبة الأعياد الوطنية ويوم التحرير صباح امس بالمبنى الرئيسي للمؤسسة.

وقال الحميضي إن الافرع التي تم افتتاحها هي فرع مدينة الكويت في برج التحرير ومشرف وفرع منطقة فهد الاحمد وفرع غرناطة، لافتا الى ان فرع العارضية سيتم افتتاحه بعد عطلة الصيف وفرع الجهراء في طور الإنشاء واشار الى ان هناك أرضا خصصت بالفعل في جنوب الصباحية، واضاف ان هذا الفرع سيقوم بخدمة المواطنين القاطنين بمنطقتي صباح الأحمد وعلي صباح السالم والمناطق الجنوبية على المدى القصير، مؤكدا ان هناك توسعا لفروع المؤسسة بالجنوب والشمال.

وحول سياسة التقشف الحكومية ومدى تأثيرها على حقوق ومعاشات المتقاعدين، أكد ان حقوق المتقاعد محفوظة ولن تمس وهي قابلة للزيادة وفق نظام صندوق المعاشات ولو حدث عجز أو شيء غير عادي لا سمح الله فالخزانة العامة ملتزمة قانونا بأن تحفظ لهم حقوقهم.

وفي رده على سؤال حول صرف مكافأة نهاية الخدمة، قال انه حسب قانون الخدمة المدنية إذا استوفى الموظف أو الموظفة سنوات معينة سيتم صرف المكافأة له حسب سنوات خدمته من قبل المؤسسة، هذا غير المكافأة التي يتسلمها من جهة عمله وهذا القانون ليس له علاقة بقانون التقاعد الذي مازال مجرد اقتراحات في مجلس الأمة حتى الآن.

وحول احتفالية مؤسسة التأمينات، أكد الحميضي أن المؤسسة حريصة على المشاركة والمساهمة في جميع الانشطة الوطنية، وفي كل عام نخصص ساعة لنشارك بمثل هذا الاحتفال مع الموظفين والمتقاعدين والمراجعين لنعبر عن فرحتنا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، خاصة ان المؤسسة من الجهات الحكومية التي يحرص موظفوها على المبادرة الشخصية بهدف تقديم وتطوير الخدمة التي يقدمها للمواطنين، ونأمل أن نقدم المزيد من الخدمات وتطويرها لجميع المواطنين.

ورفع الحميضي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد بمناسبة الأعياد الوطنية ويوم التحرير، خاتما بالشكر لفرقة الجيش ومدرسة دسمان ثنائية اللغة الذين قدموا عروضا وطنية رائعة.