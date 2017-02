الفعالية نظّمتها «رواسي» بمناسبة الاحتفالات الوطنية تحت رعاية الوزيرة الصبيح

السبيعي: «الشؤون» حريصة على دعم جميع فعاليات جمعيات النفع العام التطوعية



كريم طارق





كعادتها السنوية، أقامت الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» فعالياتها بمناسبة احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، وسط أجواء احتفالية شهدت العديد من الفعاليات المتنوعة تحت شعار «الكويت ولاء وانتماء»، وذلك برعاية وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والتطوعية عبر تقديم جملة من الفعاليات المختلفة التي رسمت البهجة والفرحة في قلوب جموع من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا إلى قرية يوم البحار منذ الساعات الأولى من انطلاق الفعالية التي بدأت في الساعة ٣ مساء.

من جهته، أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي دعم الشؤون لكافة الفعاليات التي تنظمها جمعيات النفع العام التطوعية، مشيدا بجهود الرابطة الوطنية للأمن الأسري رواسي برئاسة د. غنيمة حبيب.

من جانبها، أكدت رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» د. غنيمة حبيب أن الفعالية تعد بمنزلة عادة سنوية تقوم بها الرابطة بهدف مشاركة جموع الشعب الكويتي والمقيمين على ارضها الطيبة فرحتهم واحتفالهم بالأعياد الوطنية، لافتة إلى أن ما يميز احتفالية هذا العام هو تسليط الضوء على فئة الناشئة بهدف تعزيز وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس تلك الفئة لهذا الوطن المعطاء، والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من الوطن ولذلك فلهم دور كبير في رفعته والسمو به الى أعلى المراكز.

وأضافت حبيب أن فعاليات اليوم شهدت العديد من الأنشطة المتنوعة لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة لبرنامج خاص للتعريف بأبطالنا الشهداء وتسليط الضوء على تضحياتهم في سبيل هذا الوطن، مشيدة بالدور الفعال الذي قامت به الجهات الحكومية والتطوعية المشارة في انجاح الحفل، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ممثلة في الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى مطابخ الواوان الراعي الرسمي لهذه الاحتفالية، فضلا عن عدد من الجهات التطوعية مثل مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين ومركز هيون للأطفال وفريق نادي هامرز الكويت و«كويتيات بلا حدود» وفريق growing up وفريق yes we can ومكتب الشهيد.

وأعلنت حبيب عن مشاركة الكويت في احتفاليتها واختيارها عاصمة الشباب العربي 2017، لافتة إلى ان الرابطة ستركز عبر انشطتها المختلفة في هذا الجانب الهام بالاضافة إلى اقامة ملتقى كبير بمشاركة مختلف الدول العربية، متقدمة بأسمى ايات التهنئة والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وإلى الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك ولجموع الشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية، سائلة المولى عز وجل ان يديم على الكويت افراحها.

بدوره، أشار عضو الرابطة الوطنية للأمن الأسري رواسي عبدالرحيم فخرو إلى ان تلك الفعالية السنوية التي تقيمها رواسي بمناسبة الاحتفالات الوطنية تهدف إلى ابراز دور الرابط ومشاركاتها المختلفة في حب هذا الوطن العزيز، مؤكدا أن شعار الفعالية «الكويت ولاء وانتماء»، الذي جاء تأكيدا على انتمائنا وحرصنا على تربية الجيل الصاعد على القيم الوطنية وتعزيزها في قلوبهم لما تحتاجه هذه الاجيال من دعم لهذه القيم، معربا عن سعادته البالغة بالحضور والمشاركة الفعالة لجموع الشعب الكويتي والمقيمين على ارضها في هذ الفعالية، التي شارك بها العديد من الجهات الحكومية والتطوعية.

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الاعلامية بالرابطة تهاني القلاف ان «الكويت ولاء وانتماء» والتي اقيمت تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ليست الاحتفالية الأولى للرابطة، ففي كل عام تقيم الرابطة فعاليات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع احياء لمعاني الحب والاعتزاز بهذا الوطن الغالي وتعزيز لتلك المعاني القيمة في نفوس ابنائنا.

«مجمع المجتمع المدني» مشروع «الشؤون» لجمع جمعيات النفع العام والفرق التطوعية في مبنى واحد

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بوزارة الشؤون مسلم السبيعي حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على دعم جمعيات النفع العام والفرق التطوعية التي تعمل تحت اشرافها، والعمل على تحقيق هدف الوزارة المتمثل في دمج تلك الجمعيات التطوعية مجتمعيا بما يعود بالمنفعة على وطننا الحبيب الكويت، لافتا إلى سعي وزارة الشؤون ضمن مشروعاتها الحيوية إلى إقامة مشروع خدمي لتلك الجمعيات عبر تخصيص مجمع كامل تحت مسمى «مجمع المجتمع المدني» ليجمع بذلك جمعيات النفع العام والفرق التطوعية في مبنى واحد منعا للعشوائية، مؤكدا أن ذلك المشروع يهدف إلى دعم وتوفير كافة متطلبات واحتياجات الجمعيات من قاعات وغرف اجتماعات وغيرها من الخدمات التي تصب في مصلحتهم.