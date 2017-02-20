عبدالله الراكان

تحت رعاية محافظ مبارك الكبير الفريق أول متقاعد أحمد الرجيب، أقامت المحافظة مساء أول من أمس ماراثون من «أجلك يا وطني» والذي امتد من مركز شباب القصور إلى مبنى المحافظة في منطقة القرين والذي شارك فيه عدد كبير من المتسابقين وبحضور القيادات الأمنية في المحافظة ورجال المرور ووزارة الصحة التي شاركت أيضا بسيارات الإسعاف، كما تخلل الماراثون استعراض الدراجات الهوائية والسيارات الكلاسيكية وتم توزيع الجوائز على المشاركين والمتسابقين.

الى ذلك قال الفريق أول الرجيب أن الماراثون تزامن مع الأعياد الوطنية، معربا عن ارتياحه لحجم المشاركة في الماراثون، مشيرا الى ان هناك المزيد من الفعاليات ستجرى hنطلاقا من أهمية الرياضة للإنسان، هذا وقام المحافظ بتكريم الفائزين وتقديم الهدايا.

وقالت المنسق العام لماراثون من «أجلك يا وطني» حنان الحردان ان الماراثون يأتي ضمن انشطة احتفالات محافظة مبارك الكبير بالأعياد الوطنية والتي يتسابق فيها عدد كبير من المشاركين، حيث وصل عدد المتسابقين إلى اكثر من 350 متسابقا بالإضافة إلى عروض السيارات والدراجات الهوائية موضحة أن المتسابقين ينقسمون إلى 3 فئات عمرية وهي من 18 الى 30 سنة ومن 31 الى 45 سنة ومن 46 فما فوق، مشيرة إلى أن ماراثون محافظة الكبير شارك فيه عدد كبير من المتسابقين رغم أنه في نفس اليوم توجد 5 ماراثونات أخرى على مستوى الكويت وفي أماكن مختلفة.

وأضافت الحردان أن مثل هذه الانشطة الرياضية تبعث رسالة هادفة وسامية وهي أن الوطن بحاجة كبيرة إلى شباب يتمتعون بالقوة والصحة، موضحة أن الماراثون يقام لأول مرة وسنقوم به سنويا بعد النجاح الكبير الذي حققه كما توجهت بالشكر إلى محافظ مبارك الكبير الفريق أول متقاعد أحمد الرجيب على رعايته الكريمة للماراثون وإلى الجهات الراعية والمشاركة في هذه الفعالية، والشكر موصول أيضا إلى مدير أمن محافظة مبارك الكبير اللواء فراج الزعبي على تعاونه الكبير لإنجاح الماراثون وإلى الهيئة العامة للرياضة.