السعد: المسابقة تهدف إلى غرس المفاهيم المجتمعية الراقية مثل تقبل الآخر وتبادل الرؤى

على منظمات المجتمع المدني تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لإقرار نظام الكوتا في انتخابات المجالس النيابية

دارين العلي

أعلنت مبادرة «ابتكار الكويت» لأبحاث ومشاريع الطالبات التابعة لمبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي عن المشاريع الفائزة في المسابقة محليا والتي تم تأهلها لخوض المنافسة الخليجية والتي ضمت هذا العام طالبات المرحلة الابتدائية لأول مرة على مستوى الكويت.

وفي كلمة لها خلال الحفل اعربت رئيسة المبادرة الشيخة فادية السعد عن اعتزازها بكوكبة الطالبات الموهوبات اللواتي خرجن من عبق مسابقة ابتكار الكويت ليبرهن على تفوقهن وموهبتهن، وليثبتن أن مسابقة ابتكار الكويت تتطور عاما بعد عام، وترسخ البعد العلمي والبحثي لدى الفتيات من طالبات الكويت وبغض النظر عن مواقعهم.

وقالت ان الدور المحوري لإقامة هذه المسابقة العلمية إنما ينبع من إيمان المبادرة بأهمية تطوير الفكر التفاعلي وتنمية القدرة على البحث العلمي والتفكير المنهجي.

ولفتت الى ان مسابقة ابتكار الكويت ومنذ انطلاقتها تتطلع إلى غرس المفاهيم المجتمعية الراقية مثل تقبل الآخر، تبادل الرؤى، ومزج الأفكار للوصول إلى الاستفادة المتبادلة خاصة أن الوضع الراهن يتطلب وجوب تكوين الشخصية التكاملية للمرأة الكويتية ليكون دورها فاعلا ومؤثرا في حركة المجتمع ومراكز صنع القرار.

وأوضحت ان عمل المرأة الكويتية في مجال التنمية المستدامة بات يتقلص ولا يمثل دورها المحوري والمركزي في العديد من مواقع العمل ومن حيث لا يعتبر تمثيل المرأة في المجالس النيابية في الوطن العربي انعكاسا لقدرتها التفاعلية وتأثيرها على حركة المجتمع.

وناشدت السعد منظمات المجتمع المدني الكويتي تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لإقرار نظام الكوتا للمرأة الكويتية في انتخابات المجالس النيابية ليكون تمثيل المرأة متوازنا مع دورها في التنمية المجتمعية وحركة المجتمع.

بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون الإعلام الجديد في وزارة الاعلام يوسف مصطفى ان ما تقدمه الطالبات من مشاريع شيء يثلج الصدر لافتا الى ان هذه الافكار يجب ان تحول الى مشاريع ومبادرات.

ولفت الى ان البذل من اجل الوطن نوع من انواع الإيمان وما تقوم به مسابقة ابتكار على مقولة «انفعكم انفعكم للناس» ان تقدم النفع لكل افراد المجتمع وتساهم في رفعة الوطن وتطوره عبر مد يد العون لهؤلاء الطالبات ومساعدتهن على الإبداع.

وتقدم بكل التقدير للمشاركات وأولياء الامور والمربيات والمعلمات اللواتي قدمن كل ما يستطعن من اجل غرس حب العلم والتعلم والابتكار في نفوس الابناء.

وأضاف «ما دعاني الى المشاركة في هذا الحفل هو اننا تحت مظلة مبرة سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح» لافتا الى انه ربما جيلنا الحالي لا يعرف من هو بابا سعد، ولذلك فمن باب الامانة يجب ان نقول للطلبة: ان نبضه كان الكويت، واينما حل هو الكويت، هو سمو الامير الوالد بطل التحرير، وستظل اثاره وبصمته تدل عليه على مر السنين.

ومن جانبها، اعلنت مدير عام مبادرة ابتكار الكويت لأبحاث ومشاريع الطالبات د.فاطمة الهاشم عن بدء مبادرة ابتكار الكويت تصفيات مسابقة الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح بإعلان نتائج الفائزات على المستوى المحلي للكويت في مدارس الطالبات للمراحل الثلاث الابتدائي والمتوسطة والثانوية.

وأشارت إلى أن الدورات التدريبية المتطورة التي عقدتها المبادرة انعكست بنتائجها الايجابية، ففي المرحلة الابتدائية نسجت المتعلمة خيالا علميا بأدب وثقافة عربية، وهي المسابقة الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي التي تحتضن الخيال العلمي، وعلى صعيد المرحلة المتوسطة اكتسبت المتعلمات مهارات التدوير الإلكتروني، وفي المرحلة الثانوية دمج العلوم بالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتهيئة المتعلمة لكي ينعكس على مستقبلها في المرحلة الجامعية.

ولفتت إلي أننا أمام كوكبة جديدة من المرحلتين الثانوية والمتوسطة للتنافس مع اخواتهن من دول الخليج في ابريل القادم، مشيرة إلى انه سيتم انطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات والدورات التدريبية عبر مركز السعد للتدريب الأهلي استكمالا لما نقوم به في المسابقة ولتوفير القدر الأكبر من الفرص العلمية للجميع على أرض الكويت أرض الخير بدءا من شهر مارس المقبل.

من جانبه، عبر رئيس جامعة الخليج دونالد بيتس عن سعادته باستضافة هذا الحفل الذي يبني لكويت المستقبل فيما يتعلق بالاختراعات والابتكارات مثمنا جهود هذه النخبة من الطالبات اللواتي يحاولن وضع الحلول العلمية للمشاكل اليومية التي يواجهها ابناء مجتمعهن.

وقال: ان الكويت وضعت خطة حديثة تحت اسم نيو كويت لعام ٢٠٣٥ والتي تهدف الى وضع مشاريع جديدة للكويت فيما خص الشوارع والمطارات والصحة وما الى ذلك، لافتا الى ان هؤلاء الطلاب والطالبات هم عماد هذه الخطة.

ولفت الى ان ابتكار وما تحمله من افكار تعني في مضمونها التعاون مع الحكومة في صقل مواهب الطالبات للمساهمة في تنفيذ هذه الخطة الطموحة بكل ما فيها.

وقال ان جامعة الخليج على مدى لـ ١٥ سنة الماضية تخرج اجيالا يستطيعون المساهمة بشكل كبير في دفع الكويت لافتا الى ان الرؤية المستقبلية للجامعة هي لتكون مكانا لأجيال قادرة على بناء مستقبلها.

الفائزات في المسابقة

ضمت المسابقة لأول مرة منذ انطلاقها، المرحلة الابتدائية والتي شاركت من خلال مسابقة «قصص من الخيال العلمي» لتتصدر مدرسة «العديلية الابتدائية بنات» المسابقة ممثلة في الطالبة نور الدنيا محمد العازمي والطالبة عائشة نافع الياسين.

وجاءت مدرسة «القبلية المتوسطة بنات» لتتفوق على نظيراتها من المرحلة المتوسطة ممثلة في الطالبات شوق محمد الشحومي وسلوى مهنا الراشد في مسابقة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

كما حصدت مدرسة «الجابرية الثانوية بنات» في مسابقة منهجية ستيم والمقررة للمرحلة الثانوية من خلال الطالبة جمانة عبدالعزيز شرهان والطالبة نور عبدالعزيز طاهر والطالبة زهراء عادل القلاف.