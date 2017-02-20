العبدالله: ظهور مشكلات اجتماعية جديدة أدى إلى تطور عمل المكتب

العرادي: التحديات حتمت علينا الاقتراب من المجتمع الكويتي

باهي أبوالعلا

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدلله ان مكتب الانماء الاجتماعي يقدم خدمات عظيمة للجمهور.

وقال ان المكتب انشئ عقب الاحتلال العراقي الغاشم حيث قام الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد ـ رحمه الله ـ بمبادرة كريمة منه بإنشاء المكتب كي يقوم بالارشاد النفسي والمجتمعي وكذلك القيام بتقديم دورات تدريبية ومتابعة حثيثة للمشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في المؤتمر الصحافي الذي اقيم امس لتدشين مكتب الانماء الاجتماعي الموقـــع الالكتروني الخاص به تحــت رابـط www.sdo.gov.kw.

واضاف العبدلله انه بعد مرور ما يقارب سبعة وعشرين عاما على الاحتلال العراقي ظهرت مشكلات اجتماعية جديدة بحيث تطور معها عمل مكتب الانماء الاجتماعي التابع لديوان رئيس مجلس الوزراء، ما تطلب القيام بتدشين موقع الكتروني جديد للتمكن من التواصل المباشر مع الجمهور لاطلاعه على ما يقوم به من خدمات ولكي نتواصل معه لتوفير الخدمات التي يتطلبها.

من جانبها، أكدت مدير عام مكتب الانماء الاجتماعي بالوكالة وفاء العرادي ان المكتب حرص منذ نشأته على الاهتمام بالمواطن الذي يعد اساس التنمية البشرية وذلك لتحقيق تنمية مجتمعية قادرة على تلبية جميع احتياجات ومتطلبات العصر الحديث وذلك يعد من ابرز الاسباب التي ادت الى تأسيسه عقب تحرير الكويت من العدوان العراقي الغاشم ليترجم على ارض الواقع الامن النفسي والاجتماعي لجميع اطياف المجتمع وبمختلف فئاته العمرية من طفل ومراهق وبالغ.

واشـــــارت الــــى ان التحديات التي يواجهها المكتب تتزايد وبشكل طردي بتزايد المتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية حيث ان تلك التحديات حتمت عليه ان يكون اكثر قربا من الاسرة الكويتية بكل أعضائها ليساند في دعمها ويساهم في تقديم الحلول العلمية للمشاكل الحياتية التي تواجهها من خلال موقعه الالكتروني الذي يعتبر حلقة الوصل بينه وبين الجمهور ونافذة العرض لأهم فعالياته وانشطته وانجازاته وبوابة التوعية التي توضح من خلالها سبل الوقاية من المشاكل السلوكية الدخيلة والاضطرابات النفسية المختلفة.

مضيفة ان الموقع الالكتروني يبين جسور الشراكة الاستراتيجية التكاملية الفاعلة والايجابية مع كل المؤسسات الحكومية التي تهتم بالانسان والاسرة والمجتمع كالجهود البارزة التي بذلت مع وزارة الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم العالي والشباب وكذلك الهيئات الاكاديمية المستقلة كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقــي والتدريــب وكذلك جمعيات النفع العام ومؤسســات القطـاع الخاص.