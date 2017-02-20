ندى أبونصر

زار سفير الفاتيكان بالكويت فرانسيسكو باديليا مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري بمقر مختارية اليرموك، واكد السفير خلال زيارته عمق العلاقات بين الكويت والفاتيكان وهنأ باديليا القيادة السياسة بالأعياد الوطنية التي تمر بها البلاد، متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار للكويت وشعبها والعيش في سلام وأمان.

وأشاد باديليا بدور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الإنساني الكبير، معربا عن تقدير جهوده في جميع المجالات الانسانية ودورها تجاه جميع القضايا وفي نشر افكار التسامح والحوار بين الأديان.

من جانبه، قال مختار اليرموك عبدالعزيز المشاري ان زيارة سفير الفاتيكان للمختارية جاءت ردا على زيارة لنا لسفارة الفاتيكان لتقديم التهنئة بمناسبة اعياد الكريسماس، فقد حرص السفير على زيارتنا لتقديم التهنئة بمناسبة الاعياد الوطنية التي تمر بها الكويت ولتقديم الشكر على الجهود المبذولة في المنطقة من قبل كل الجهات لاسيما المختارية وجعل المنطقة صحية ونموذجية في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والاجتماعية وابرام عدد من الاتفاقات مع منظمة الصحة العالمية للنهوض بالمنطقة والاستمرار في هذه الجهود الناجحة التي لم تأت من فراغ بل نتاج تعاون وتنسيق جميع الجهات الموجودة منها الصحة والداخلية والكهرباء والوزرات والجهات الحكومية الاخرى.

واضاف المشاري: أنتهز هذه الفرصة لتهنئة مجلس ادارة الجمعية التعاونية الجديد باليرموك ونتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والرقي لما فيه مصلحة الاعضاء والمنطقة من خلال الجهود التي سيقدمونها للاستمرار في تنمية وتطوير المنطقة التي لن تستمر الا بتكاتف جميع الجهات الموجودة بها.