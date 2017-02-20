هناك مثل شعبي قديم يقول: «اسأل عن الجار قبل الدار» كم تمنيت أن يستطيع المرء اختيار جاره ليس في السكن بل في الموقع الجغرافي فلا يخفى على البعض منكم ما يفعله الآن جار الشمال من تهديدات ومشاكسات كانت بدايتها إعلامية وتحولت إلى تحركات على الحدود العراقية ـ الكويتية، وما لا أفهمه الصمت التام من قبل حكومتنا الرشيدة، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين أما معنا فلا أظن ذلك، فجار الشمال هذا ومن يقرأ تاريخه سيوقن تمام اليقين بأن مسألة وجود الكويت وضمها للعراق مسألة متأصلة في عقولهم ولا أشك بأنهم يورثونها لأبنائهم على مدى الأجيال، ولو عدنا بالتاريخ قليلا فمع سقوط الدولة العثمانية ووضع الملك غازي الأول ملكا للعراق بدأت تظهر الأطماع العراقية في الكويت خاصة سنة 1936 مع خلق العراق لمشكلة لا وجود لها حول إيجاد منفذ آخر للتجارة العراقية إلى الخليج العربي فكانت هذه البداية، واستقبالهم للمعارضة الكويتية آنذاك بعد حل المجلس التشريعي في الكويت عام 1938 ـ 1939 وبعد سنوات ومع سقوط الملكية في العراق وتكوين الجمهورية تجددت التهديدات عام 1961 بعد إعلان الكويت لاستقلالها ورغبتها في الانضمام إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية وتلاها حادثة الصامتة عام 1973 واعتداء القوات العراقية على مركز الحدود الكويتي على الحدود الكويتية ـ العراقية وكانت الخاتمة بأبشع جريمة عرفها التاريخ المعاصر حيث اجتاحت القوات العراقية دولة جارة وصديقة ذات سيادة تامة وهي الكويت ولولا فضل الله عز وجل ولطفه وتقديره ثم مساعدة الدول الشقيقة والصديقة لكنا الآن المحافظة التاسعة عشرة.

‎ونحن هنا لسنا بصدد التحدث عن التاريخ ولكننا نتحدث عن جذور مشكلة ظهرت من لا شيء وبلا سبب مقنع، فالهدف الرئيسي ليس خور عبدالله بل هو حجة من حجج أتباع حزب البعث فالهدف الرئيسي هو الكويت وكيفية ضمها للعراق والسؤال هنا «هل ما زال الغزو صداميا؟» وكم تمنيت حتى مع سقوط النظام العراقي السابق ورئيسه المخلوع ألا تتبع الكويت أسلوب القوة الناعمة وإيقاف المساعدات المالية وعمليات البناء مع العراق، بل زيادة القوات والثكنات العسكرية عند الحدود الكويتية ـ العراقية، فإظهار القوة قد لا تردع المعتدي ولكنها ترهبه.

‎ويبقى السؤال كيف لدولة سلمت نفسها للاحتلال الإيراني أن تتحدث عن السيادة، فالأولى أن تهتم هي بسيادتها والتي انتهكت عبر أربع عشرة سنة!

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