المطاوعة: دور مهم للديوان الأميري في إنشاء المشاريع التطويرية

العزب: المشروع يعدّ تحفة معمارية يحق لنا الفخر بها

بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب، قام رئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحق في قصر بيان صباح أمس بتقديم شرح حول مشروع قصر العدل الجديد الذي يشرف على إنشائه الديوان الأميري.

هذا، وأشاد المستشار يوسف جاسم المطاوعة بالدور الذي يقوم به الديوان الأميري في إنشاء مشاريع الدولة التطويرية المختلفة، مؤكدا أن مبنى قصر العدل الجديد يهيئ لرجال القضاء أداء رسالتهم في بيئة عملية مثالية.

من جانبه، أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أهمية الدور الذي يقوم به الديوان الأميري في دفع مسيرة التنمية، مبينا أن المشروع يعد تحفة معمارية يحق لنا الفخر بها بما تشتمل عليه من مرفقات تسهل العملية القضائية.