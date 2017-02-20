الجمعة: المسابقة تستهدف نشر هواية سباق الطائرات اللاسلكية داخل الكويت وخارجها أعلن النادي العلمي أسماء الفائزين في مسابقة الطائرات اللاسلكية (الهيليكوبتر) و(الجيت) و(الثري دي) التي نظمها النادي للمرة الأولى احتفالا بأعياد الكويت الوطنية وسط مشاركة 31 متسابقا من الكويت والمنطقة والعالم.



أعلن النادي العلمي أسماء الفائزين في مسابقة الطائرات اللاسلكية (الهيليكوبتر) و(الجيت) و(الثري دي) التي نظمها النادي للمرة الأولى احتفالا بأعياد الكويت الوطنية وسط مشاركة 31 متسابقا من الكويت والمنطقة والعالم.

وحاز في مسابقة (الهيليكوبتر) التي تنافس عليها 14 متسابقا المتسابق الإماراتي ثامر عوض الشامسي المركز الأول والمتسابق الكويتي صالح الرشيد المركز الثاني فيما حل المتسابق الكويتي علي العريان في المركز الثالث.

وفاز في مسابقة (الجيت) التي تنافس عليها 8 متسابقين المتسابق باسل بعجور بالمركز الأول وفاز المتسابق أحمد علي بالمركز الثاني وعبدالعزيز اليعقوب جاء ثالثا.

وفي مسابقة (الثري دي) وهي الطائرات ذات المراوح التي تنافس عليها 9 متسابقين حل في المركز الأول المتسابق أحمد علي وجاء المتسابق محمد الرفاعي في المركز الثاني فيما كان المركز الثالث من نصيب المتسابق مصطفى العوض.

وقال الأمين العام المساعد بالنادي علي الجمعة في تصريح صحافي ان المسابقة التي أقيمت أمس وأمس الأول تعتبر فرصة سانحة للمتسابقين الكويتيين للاحتكاك بالمتسابقين الدوليين والارتقاء بمهاراتهم والوصول بهم إلى المستويات الدولية، لافتا إلى أن المسابقة جاءت بهدف نشر هواية سباق الطائرات اللاسلكية داخل وخارج الكويت لاسيما في منطقة الخليج.

وأشاد الجمعة بالمستوى المهاري العالي والقدرات الفائقة للمتسابقين الكويتيين، مؤكدا ان النادي يطمح من خلال اقامة مثل هذه المسابقات الى رفع اسم الكويت في المحافل الدولية والعالمية والعربية والخليجية إلى جانب نشر ثقافة الطيران اللاسلكي في المجتمع ومواكبة التطور العالمي في مجال الطيران اللاسلكي.

من جانبه قال مدير إدارة علوم الطيران بالإنابة الكابتن مشعل المعتوق في تصريح مماثل ان سباق الطائرات اللاسلكية أصبح من الرياضات التي تشهد اقبالا ملحوظا من قبل الشباب في الكويت.

وطالب المعتوق بالمزيد من الدعم والاهتمام بهذه اللعبة التي تشهد اهتماما ودعما كبيرين في معظم دول العالم.

بدوره اشاد رئيس لجنة الطائرات اللاسلكية في اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ورئيس لجنة الطائرات اللاسلكية في مجلس التعاون الخليجي طارق السعدي من الإمارات بجهود النادي العلمي الكويتي في تنظيم وإحياء مثل هذه الرياضات مبينا أن المسابقة شهدت منافسات قوية جدا بين المتسابقين ما صعب عملية التحكيم.

وعلى صعيد متصل أشاد الحكم الإيطالي سيباستيانو سلفرستي بالمستوى المهاري الذي يتمتع به المتسابقون المشاركون في المسابقة، لافتا إلى أنه قام بتحكيم مسابقات عدة إلا أن مسابقة الكويت ضمت متسابقين من دول عدة لديهم خبرات كبيرة خصوصا المتسابقين الكويتيين متوقعا تحقيقهم مراكز متقدمة في المسابقات الدولية.