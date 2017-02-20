صرح مدير إدارة الموارد المالية والإعلام في جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية أمين النبهان بأن الجمعية بفضل الله ثم جهود المتبرعين من أهل الكويت وفيض عطائهم تنفذ مشروع كفالة الأيتام في دول عديدة في قارة أفريقيا وآسيا

وقال النبهان: من هذا المنطلق أخذت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية على عاتقها أن تمهد طريقا للتكافل والمؤاخاة بين الأغنياء والفقراء انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى.

وأي منزلة أفضل من ذلك.

وذكر أن الجمعية تهتم ببناء الإنسان ليكون عنصرا فاعلا في مجتمعه، لذلك تم طرح هذا المشروع المهم، حيث جاءت أحاديث كثيرة في السنة النبوية توضح ما لهذه الكفالة من أثر عظيم على المتبرع نفسه، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشتكي قسوة قلبه، فقال له: «أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك» أخرجه الطبراني وصححه الألباني، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل كفالة اليتيم والإحسان إليه.

وهذا باب خير فتحه الله، فمن كانت عنده استطاعة، فليبادر إلى فعل الخيرات، حيث إن مبلغ الكفالة الشهرية لليتيم (15 دينارا) بواسطة الاستقطاع الشهري أو دفعة سنوية بمبلغ 180 دينارا.

وأشار أمين النبهان الى أن هناك 400 يتيم لدى الجمعية على قائمة الانتظار وبحاجة ماسة للكفالة، وهذا فضل من الله علينا أن جعلنا نعمل لإسعاد المحزونين، ونرسم البسمة على وجوه البائسين، فنساهم في توفير حياة كريمة للفقراء والمساكين. وأوضح النبهان أن هؤلاء الأيتام من (موريتانيا - السنغال - فلسطين - مصر - لبنان - الفلبين - بنغلاديش - السودان - الصومال)، وأن جميع المؤسسات الخيرية التي تتعامل معها الجمعية جهات معتمدة في وزارة الخارجية الكويتية، والجمعية في كل أعمالها تخضع لقوانين وزارة الشؤون.

ودعا أمين النبهان أهل الكويت الكرام والمقيمين إلى مواصلة دعم الأيتام والمحتاجين بالمشاركة في هذا المشروع لهذا العام، موضحا أن التبرع للمشروع يتم بالاتصال على خط خدمة المحسنين (96666698) أو الخط الساخن (1802444).

أو الموقع الإلكتروني للجمعية (Alnouri.org) أو بزيارة مقر الجمعية بالقادسية ق (1) شارع (10) منزل (5).