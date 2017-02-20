شهد ديوان عام وزارة الخارجية امس مراسم أداء قسم اليمين القانونية لـ 24 ملحقا ديبلوماسيا أمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تطبيقا لنص المادة رقم 21 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي.

وأعرب الشيخ صباح الخالد بهذه المناسبة عن سعادته بانضمام كوكبة جديدة من الديبلوماسيين الى السلك الديبلوماسي، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

وتقدم اليهم بالتهنئة على نجاحهم المتمثل في اجتيازهم البرنامج التدريبي والأكاديمي الذي أداره معهد الشيخ سعود الناصر الديبلوماسي الكويتي على مدى العامين الماضيين.

ووجه الديبلوماسيين الجدد الى ضرورة المحافظة على أسس ونظام العمل والالتزام بالمبادئ والأخلاقيات والخصال والقيم التي جبل عليها أهل الكويت، مؤكدا أهمية أداء مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه.

وأعرب الشيخ صباح الخالد عن أمنياته لهم بمزيد من النجاح والتميز في خدمة الكويت وشعبها تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وحضر مراسم القسم كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومدير عام معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وأمين سر مجلس إدارة معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي عبدالله علي اليحيا وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

الديبلوماسيون الجدد الذين أدوا القسم هم:

بدر عبدالله نجر المهيلب وعلي عبداللطيف علي اليحيا وصبا مسعود فيصل الفهيد وفاطمة فهد جارالله الحبيب وخالد صقر ربيع اليوحه وأحمد سعدي أحمد الظفيري ومحمد أحمد محمد النصار وعبدالرحمن بدر جدعان السعيد وعريفان حمد راشد العريفان وعبدالعزيز فاضل فارس الدبوس ومناور عبداللطيف عايض العتيبي ولطيفة صلاح محمد العرزان وخليفة جابر العلي الصباح وسعد خليل إسماعيل ولولوة حمد سعود الخالد وعائشة عبدالله العتيبي وعبداللطيف عادل عبداللطيف الفوزان وفرح علي عبدالله الفهد وفراج شبيب محمد العجمي وعبدالرحمن عبدالله صالح الشطي وفهد هشام حسين الدوسري ومشاري عيسى جاسم المسباح وفهد سعد نايف العنزي وفهد محمد العجمي.