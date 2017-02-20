التعامل مع الجميع وفق أدائه لا انتمائه وهذه المسطرة مستمرون في التعامل بها سواء في «البلدية» أو «الأوقاف»

شكّلت لجاناً لرصد مخالفات ديوان المحاسبة في الوزارتين ومعظمها أخطاء متراكمة وسنقضي عليها جميعها

قمنا بتسكين الكثير من الوظائف الإشرافية في «الأوقاف» و«البلدية» ولا نقبل بأن يظلم أحد والكفاءات ستأخذ حقها

شكّلت لجنتي تحقيق في «الأوقاف» و«البلدية» ولجنة مشتركة بين الوزارتين للوقوف على هدم غرفة كهرباء مسجد الصليبية ولا يمكن أن نقبل بأن تتم إزالة أي مسجد

سنقضى نهائياً على مشكلة المساجد المؤقتة التي لا تليق بأن تكون بيوت عبادة

نعمل بجد في البلدية وأعطينا كل الصلاحيات والدعم الكامل للجهاز الفني بهدف تسريع الإجراءات وإصدار التراخيص إلكترونياً

من يعمل سيكافأ ومن لا يريد أن يعمل «سيبعد» لأننا جئنا لتحقيق النجاح

جميع الخطباء ملتزمون بميثاق المسجد ويقومون بدور جبار في بناء المجتمع وفق قيم ديننا الإسلامي الوسطي الصحيح البعيد عن أي غلو أو تشدد أو عنف

سنعيد زوايا المسجد من خلال اختيار نخبة مميزة من المشايخ وتفعيل مشروع «الوعظ» في المساجد لإحياء دور المسجد من جديد وفق ميثاق المسجد

وضعنا خطة للاستعجال في تحصيل مخالفات البلدية لأنها أموال الدولة وسنعلن عنها قريباً وسيتم تحصيلها إلكترونياً تسهيلاً على الناس كشف وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير البلدية محمد الجبري تدشين خدمة إصدار تراخيص البلدية إلكترونيا الاسبوع القادم من محافظة مبارك الكبير كاول محافظة وبعدها سيتم تدشين الخدمة في المحافظات الخمس الباقية خلال هذا العام. واعلن الوزير الجبري في أول لقاء له بعد توليه منصبه انه قام منذ توليه منصبه بتسكين الكثير من الوظائف الاشرافية في وزارتي الاوقاف والبلدية مشددا على انه «لن نقبل ان يظلم احد ويجب ان تأخذ الكفاءات حقها موضحا ان معياره الوحيد في ذلك في هو» الكفاءة فقط. وقال الجبري انه اجتمع بقيادات الوزارتين الاوقاف والبلدية فور توليه منصبه وشدد على التعامل مع الجميع وفق ادائه وليس انتمائه مؤكدا ان ابوابه مفتوحة لاستقبال اي تظلمات او شكاوى ومقترحات وتخصيص موقع الكتروني والرد فورا على جميع الشكاوى والتحقيق فيها. واوضح الجبري انه شكل لجانا لرصد مخالفات ديوان المحاسبة في الوزارتين ومعظمها اخطاء متراكمة للقضاء عليها جميعا. وقال الجبري: ان من يعمل سيكافأ، ومن لا يريد ان يعمل «سيبعد» عن طريقنا، لاننا جئنا لتحقيق النجاح سواء في «البلدية» او «الاوقاف» ولن نرضى بغير تحقيق النجاح ان شاء الله. واعلن الجبري انه سيتم القضاء نهائيا على مشكلة المساجد المؤقتة التي لا تليق بان تكون بيوت عبادة، كاشفا عن ان «البلدية» حددت مواقع البناء المرخصة، والامانة العامة للاوقاف ستمول بناء جميع المساجد. وعن مشكلة مسجد الصليبية كشف الجبري انه شكل لجنتي تحقيق في الاوقاف والبلدية ولجنة مشتركة بين الوزارتين للوقوف على هدم غرفة كهرباء مسجد الصليبية قطعة 1، «ولا يمكن ان نقبل ان تتم ازالة اي مسجد». وشدد على ان جميع الخطباء ملتزمون بميثاق المسجد، ويقومون بدور جبار في بناء المجتمع وفق قيم ديننا الاسلامي الوسطي الصحيح البعيد عن اي غلو او تشدد او عنف. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:أجرى الحوار: أسامة أبو السعود

نبدأ معكم من توليكم مسؤولية حقيبتي الأوقاف والشؤون الاسلامية والبلدية، ما الطموحات والوعود بالإنجاز التي تعد بها القراء اليوم معالي الوزير؟

٭ الجميع يعلم الاهداف التي جئنا من اجلها ومعالجة الكثير من الامور التي حدثت في السابق ونحاول تطوير الاداء سواء في البلدية او الاوقاف.

ونؤكد ان لدينا توجيهات من سمو رئيس الوزراء ولدينا كل الصلاحيات للانجاز وأسأل الله ان يقدرنا على حمل هذه المسؤولية وان شاء الله بتعاون الجميع نحقق النجاح المنشود،ومنذ تسلمي مهام منصبي عقدت عددا من الاجتماعات مع قيادات الوزارتين بالتعامل مع الجميع وفق ادائه لا انتمائه وهذه المسطرة مستمرون في التعامل بها سواء في البلدية او الاوقاف، فالمجد سيكافأ والذي لا يريد ان يعمل «سيبعد» عن طريقنا لاننا جئنا لتحقيق النجاح سواء في البلدية او الاوقاف ولن نرضى بغير تحقيق النجاح ان شاء الله.

وأؤكد هنا اننا سندعم الكفاءات وهذا النهج سنستمر فيه، وسبق ان اكدت ذلك، وثانيا: فاننا لن نقبل بالاخطاء الموجودة وخاصة ملاحظات ديوان المحاسبة، وبالفعل اتخذت الاجراءات الكفيلة بذلك منذ تولي مسؤولياتي الوزارية.

معالجة الأخطاء

ما تلك الاجراءات التي اتخذتها لمعالجة الاخطاء السابقة؟

٭ هناك مخالفات تراكمية رصدها ديوان المحاسبة ومنها ما تم معالجته، واصدرت قرارات بتشكيل لجان للوقوف على باقي المخالفات في الوزاريتين لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، وبالفعل بدأت هذه الامور تحل حتى نقضي على تلك الاخطاء والمخالفات الموجودة بالفترات السابقة بأسرع وقت ممكن.

بالاضافة الى ذلك فلدينا طموح وافكار جديدة لتحقيق الاهداف المرجوة.

التدوير حق الوزير

أثير في الاونة الاخيرة انكم اتخذتم قرارا بالتدوير ثم تم العدول عنه.

٭ التدوير حق للوزير، فمتى ما رأى ان هناك حاجة له لمصلحة العمل فلن نتردد في اتخاذ هذا الامر اذا رأينا ان العمل يتطلب ذلك في اي مرحلة من المراحل.

وهذا بالطبع لا يعني ان من يتم تدويره انه شخص غير جيد، ولكننا نرى انه سيؤدي اداء افضل في موقع آخر، وهذا في النهاية قرار تحت الدراسة.

اذن هذه مؤشرات على ان هناك تدويرا قادما في الوزارتين؟

٭ حينما نرى ان هناك حاجة للتدوير فسنتخذ هذا الاجراء فورا للصالح العام.

تسكين الوظائف القيادية

ايضا هناك العديد من الوظائف القيادية الشاغرة سواء في وزارة الاوقاف او بيت الزكاة او الامانة العامة للاوقاف وغيرها، هل سيتم تسكين تلك الوظائف قريبا؟

٭ قمنا في وزارة الاوقاف والبلدية بتحريك الكثير من الامور وسكنا بالفعل عددا من الوظائف الشاغرة، وأعطينا كل مستحق حقه، وهذا يمكن رؤيته على ارض الواقع، حيث تم تسكين الكثير من الوظائف الاشرافية في وزارتي الاوقاف والبلدية ولا نقبل بان يظلم احد، ويجب ان تأخذ الكفاءات حقها.

ولذلك كانت اول قراراتي تسكين الوظائف الاشرافية في الاوقاف والبلدية كل واحد حسب ما يستحقه، ونحن نسير في هذا الاتجاه لاعطاء جميع الكفاءات حقوقها، ولا نقبل بان تظلم اي كفاءة.

ومعياري في تسكين الوظائف الاشرافية هو «الكفاءة» فقط.

بابي مفتوح.. وموقع إلكتروني

هل باب الوزير مفتوح للتظلمات والاستماع الى شكاوى الموظفين وخاصة الوظائف الاشرافية؟

٭ بابي مفتوح لاستقبال اي شكوى وخصصنا موقعا الكترونيا لاستقبال شكاوى الموظفين او غيرهم وكذلك في البلدية وكل الشكاوى تصلني مباشرة واقوم بالرد عليها او التحقيق فيها، وايضا ابواب مكتبي مفتوحة امام الجميع وطاقم المكتب في البلدية او الاوقاف متواجدون يوميا ويستقبلون الجميع والاستماع الى اي مقترحات او شكاوى من الاخوة الموظفين نتفاعل معها بشكل فوري وجدي وعاجل لاعطاء كل ذي حق حقه.

مسجد الصليبية

ننتقل الى مشكلة مسجد الصليبية قطعة 1 الذي تم هدمه، ما المشكلة تحديدا وكيف تعاملتم معها؟

٭ هذا الموضوع منذ شهر 8 الماضي وكانت هناك مخالفة لمبنى عليه شكوى من قبل اهالي المنطقة وتمت ازالته منذ شهر 8 - ويقع بجوار هذا المبنى المخالف والذي تمت ازالته ولم ترفع الانقاض - مسجد ما زال تحت الانشاء والمسجد الموجود حاليا على مقربة منهم وتقام فيه الصلاة، وحينما قامت البلدية بازالة المبنى المخالف قامت بهدم غرفة الكهرباء بالمسجد الذي ما زال تحت الانشاء، وهذا لتوضيح الامور وبشفافية.

وتمت معالجة الموضوع واتخاذ الاجراء اللازم مع الموظفين المتسببين في هذا الامر، وتشكيل لجان تحقيق في الوزارتين للوقوف على هذا الامر.

وسألت وزارة الاوقاف عن سبب تأخر انجاز هذا المسجد حتى وان لم يكن في عهدي وايضا سألت البلدية

لماذا تاخروا في ازالة انقاض المبنى المخالف؟

ولهذا شكلت لجنتي تحقيق في الاوقاف والبلدية ولجنة مشتركة بين الوزارتين ولا يمكن ان نقبل بان تتم ازالة اي مسجد.

المساجد غير المرخصة

هذا الحدث ياخذنا الى اشكالية المساجد غير المرخصة والية تعاملكم معها معالي الوزير خاصة انكم على راس الوزارتين المعنيتين وهما الاوقاف والبلدية؟

٭ والجميع يعرف مشاكل المساجد المرخصة منذ عام 2009، ومجلس الوزراء بالموافقة على اشراف لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة على المساجد المؤقتة، وحينما توليت الوزارة وجدت ان هذه المشكلة مازالت قائمة ولم تحل بشكل جذري، ولذلك شكلت على الفور لجنة لتحديد المواقع البديلة المرخصة بحيث تكون تلك المساجد تحت مظلة وزارة الاوقاف.

وذلك لان هذه المساجد المؤقتة لا تليق بان تكون من بيوت الله نظرا للمنظر الجمالي والحضاري ولابد ان نعطي لها طابعا معماريا وجماليا خاصا يليق بها، وثانيا: ان تكون هذه المساجد تحت مظلة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.

ولذلك اخذنا موافقات البلدية وحددنا مواقع المساجد البديلة والمرخصة وسنعرضها خلال الاجتماع القادم وسنتخذ القرار ان شاء الله للقضاء على تلك المشكلة.

تمويل البناء

وماذا عن تمويل بناء تلك المساجد سيادة الوزير؟

٭ اخذنا موافقة مجلس ادارة الوقف بالامانة العامة للاوقاف قبل اسبوعين على بناء المساجد المؤقتة من خلال ميزانية الامانة العامة للاوقاف، ولذلك نقول ان شاء الله اننا سنقضي على تلك الظاهرة التي لا تليق بالكويت دولة العطاء والخير، من خلال موافقة البلدية على تحديد مواقع المساجد البديلة المرخصة وتمويل البناء من قبل الامانة العامة للاوقاف، ويتبقى لدينا فقط وزارة الخدمات لتوفير الخدمات المطلوبة وان شاء الله لن تاخذ وقتا.

مواجهة الغلو والتطرف

بالطبع المسجد ليس بناء وجدران فقط وانما دين وقيم ونشر للافكار الوسطية المعتدلة ومواجهة لافكار الغلو والتطرف،

ما توجيهاتكم في هذا الصدد وكيف ترون مدى التزام الائمة والخطباء بميثاق المسجد؟

٭ لاشك ان دور الخطباء رئيسي ومهم لانهم القاعدة الرئيسية في تربية النشء والمجتمع ونشر الفكر الوسطي ومحاربة الغلو والتطرف، وكان لي مقترح حينما كنت نائبا كان لي مطالبة بتسجيل خطب الجمعة وهو ما نلمس اثره الطيب الان في وزارة الاوقاف.

ولله الحمد جميع الخطباء ملتزمون بميثاق المسجد، والخطباء يقومون بدور جبار في بناء المجتمع وفق قيم ديننا الاسلامي الوسطي الصحيح البعيد عن اي غلو او تشدد او عنف.

امتيازات الأئمة

ولكن الكثير من الخطباء والائمة يعانون من ضعف مميزاتهم، فهل هناك معالجة لتحفيزهم على مزيد من العطاء؟

٭ ان شاء الله مستمرون في دعم الائمة والخطباء وبالفعل اقررنا العديد من الامتيازات ومنها السكن حيث تمت اضافة المعينين على بند المكافات كحافز لهم، وكذلك المبادرة في ضم الائمة على بند المكافات في الدروس والانشطة الثقافية ابتداء من 1 ابريل المقبل وهذا القرار اصدرته يوم الخميس الماضي.

وسنعيد ايضا زوايا المسجد من خلال اختيار نخبة مميزة من المشايخ بحيث نستعيد دور المسجد في حلقات القران والتفسير والوعظ حتى نعطي روحا للمسجد - كما كانت المساجد في السابق، وان شاء الله سنعيد تفعيل مشروع «الوعظ في المساجد» لاحياء دور المسجد من جديد وفق ميثاق المسجد.

فساد البلدية

ننتقل الى جهودكم في تطوير اداء وزارة البلدية بعد الحديث عن جهودكم في الاوقاف، ولعل المقولة الشهيرة لصاحب السمو حينما كان سموه رئيسا للوزراء بان «الفساد في البلدية ما تشيله البعارين»، واليوم بعد تولي حقيبة البلدية كيف تنظرون لاداء الوزارة حاليا؟

٭ نعمل بجد في البلدية واعطينا كل الصلاحيات والدعم الكامل للجهاز الفني في البلدية بهدف تسريع الاجراءات واصدار التراخيص الكترونيا.

فانا كلفت بمسؤوليات وزارة البلدية بداية شهر فبراير وكما وعدنا الناس بالفعل اصدرت اول ترخيص الكتروني بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وان شاء الله سيتم تدشين خدمة اصدار تراخيص البلدية الكترونيا الاسبوع القادم من محافظة مبارك الكبير كاول محافظة وبعدها سيتم تدشين الخدمة في المحافظات الخمس الباقية ان شاء الله خلال هذا العام.

تحصيل مخالفات البلدية

وماذا عن تحصيل المخالفات وهل سيتم دفعها الكترونيا تسهيلا على اصحاب الاعمال؟

٭ نعمل حاليا بشكل جدي لتحصيل مخالفات البلدية وهذه مشكلة كبيرة في البلدية وبالفعل وضعنا لها خطة للاستعجال في تحصيل المخالفات لانها اموال الدولة وسنعلن عنها قريبا وسيتم تحصيلها الكترونيا فنحن في عصر التكنولوجيا ويجب استخدام كل الوسائل للتسهيل على الناس.