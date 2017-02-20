فرج ناصر

في خطوة ومبادرة جميلة، كرّم ديوان الأمير الفائز بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم عمر عادل العازمي، وذلك تقديرا وتشجيعا له على ما حققه من مرتبة متقدمة وحفظ لكتاب الله.

وأكد فواز الأمير أن الهدف من التكريم هو أن يكون قدوة لبقية زملائه الذين لابد منهم أن يحذوا حذو أخيهم عادل العازمي، وأن يكون كتاب الله هو سلاحه في الحياة، ناهيك عن أننا ندعم مثل هذه الفئات التي اتخذت من كتاب الله والقرآن الكريم سلاح لهم في الحياة.

وفي السياق نفسه، كرمت جمعية الجهراء الفائز بمسابقة حفظ القرآن عمر العازمي، حيث قام أمين السر م.ماجد الذايدي بتقديم درع تقديرية إليه نيابة عن مجلس إدارة الجمعية تقديرا وتشجيعا لهذا الطالب الذي استطاع بجهوده الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة.

وقال الذايدي: إننا كجمعية نقوم دائما بالتواصل وتقديم الدعم والتشجيع لأبناء المنطقة تجاه ما يقدمونه من إنجازات سواء على صعيد الدولة أو المحافظة، وذلك بجهود وزيرة الشؤون هند الصبيح التي لا تألو جهد في تقديم الدعم والمساندة وتكريم الكفاءات من ابنائها الذين حققوا الأهداف المرجوة منهم، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى العالمي، وهناك الكثير من الطلبة الذين حصلوا على مراكز متقدمة في مسابقات مختلفة.

من جانبه، قال والد الطالب الفائز عادل العازمي عن هذا التكريم: إن هذا ليس بغريب على ديوان الأمير، لأنهم سباقون في مثل هذه الامور، كما ان هذا التكريم يساهم في رفع معنويات الطلاب الفائقين في جميع الجوانب، وتكريم ابني هو في حد ذاته محل فخر واعتزاز، والشكر موصول الى مجلس اعضاء جمعية الجهراء الذين أحرجونا بكرمهم وحرصهم على تكريم ابنهم الذي شرفنا بالفوز في أغلى المسابقات وهي مسابقة القرآن الكريم.

بدوره، أشاد فهد الأمير بالإنجاز الذي حققه الطالب العازمي من خلال تحقيقه المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم، مؤكدا أن الإنجاز الذي تم تحقيقه لم يأت من فراغ ولكن من خلال عدة عوامل، منها في المقام الأول أسرته، وكذلك القائمون على هذه المسابقة.