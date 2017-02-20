أعلنت شركة «أبوظبي لبناء السفن» المتخصصة في مجال بناء وصيانة وإعادة تأهيل السفن العسكرية والتجارية، عن تدشين زورق إنزال عسكري لصالح وزارة الدفاع الكويتية بطول 42 مترا، ضمن طلبية لشراء ثماني قطع بحرية لتعزيز القدرات العسكرية للكويت.

وقال مسؤولون في الشركة للصحافيين على هامش معرض الدفاع الدولي بأبوظبي «أيدكس»: «تم تدشين الزورق في إطار الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع وزارة الدفاع بداية العام الماضي لتصميم وبناء ثماني قطع بحرية بأحجام مختلفة لتأمين المنشآت البحرية الحيوية بالكويت».

وبموجب الاتفاقية، فإن «الشركة ستزود القطع البحرية العسكرية بأحدث التجهيزات والتقنيات وقدرات الحماية المتطورة والتي تضمن تنفيذ المهام الموكلة إليها بأعلى درجات الكفاءة والدقة».

وكانت شركة «أبوظبي لبناء السفن» قامت قبل شهر بتسليم خمسة زوارق إنزال للقوة البحرية الكويتية بطول 16 مترا لكل زورق، وتبني الشركة سفينتين عسكريتين بطول 64 مترا، وسيتم تسليمهما لوزارة الدفاع الكويتية خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.

وقال د.خالد المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة: «ستساهم هذه القطع العسكرية في تعزيز قدرات القوة البحرية الكويتية للقيام بواجباتها الدفاعية».

وأشار إلى أن الشركة تسعى لتوسيع شبكتها في مجال بناء السفن العسكرية والتجارية وصيانتها خلال الفترة المقبلة، حيث قامت في الأعوام الماضية بتوفير خدماتها للأساطيل البحرية العسكرية لدول في مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقية وفي شبه القارة الهندية.