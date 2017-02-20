سبب العطل يعود لعدم دفع الشركة الفائزة بالمناقصة قيمة توريد الرافعات

المؤسسة وضعت خطة محكمة منذ شهور تحسباً لعدم توقف الأعمال

قال المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله إن العمل في ميناء الشويخ لم يتوقف ولا توجد خسائر جراء توقف الرافعات الجسرية بالميناء، نافيا «صحة ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف العمل».

وأضاف العبدالله في بيان صحافي أمس أن أسباب تعطل الرافعات يعود إلى عدم دفع الشركة الفائزة بالمناقصة رقم «34/2008» بشأن مشروع تصنيع وتوريد وتشغيل رافعات جسرية لميناء الشويخ كامل قيمة توريد الرافعات الجسرية إلى الشركة المصنعة للرافعات (دوسان) الكورية واعتراض الشركة المصنعة عن تقديم الدعم الفني وتوريد قطع الغيار اللازمة لاستمرار تشغيل الرافعات الجسرية.

وأوضح ان هناك قضية متداولة بالمحاكم ضد الشركة الفائزة بتلك المناقصة وهي مؤجلة لجلسة 11 أبريل المقبل، مبينا أن هناك شكوى اخرى على ذات الشركة مقدمة الى النيابة العامة خاصة بالمناقصة المذكورة.

وذكر أن المؤسسة قامت بوضع خطة محكمة منذ عدة شهور تحسبا لعدم توقف الأعمال حيث قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة بفحص الرافعات الجسرية التي وافت المؤسسة بقائمة تحدد الشركات المصنعة للقطع الغيار الأساسية وقائمة بديلة من قطع الغيار.

وذكر انه تم طرح خمس ممارسات وتمت ترسية اثنتين منها بحضور أعضاء من جهاز المراقبين الماليين، وجار فتح الأظرف والترسية على بقية الممارسات الثلاث المتبقية اليوم الاثنين.

وأفاد بأنه تم تشغيل عدد ثلاث رافعات جسرية في ميناء الشويخ بناء على الدراسة الاستقصائية مع الشركة العالمية تمهيدا لتوفير وتركيب وتصليح كل الرافعات الجسرية المتبقية البالغ عددها ثلاثا تدريجيا خلال فتره قياسية مدتها 20 يوما.

وأضاف أن المؤسسة قامت بتحويل مسار السفن من ميناء الشويخ الى ميناء الشعيبة بناء على قرار مجلس الوزراء الذي كلف المؤسسة فيه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل الخطوط الملاحية من ميناء الشويخ الى ميناء الشعيبة للحد الأقصى الممكن من السفن والناقلات.

ولفت الشيخ يوسف العبدالله الى انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء تقلص عدد سفن الحاويات ونسبة التفريغ من معدل 1000 حاوية يوميا الى 700 حاوية.

وبين أن المؤسسة طلبت من اتحاد وكالات الشركات الملاحية التنبيه على خطوط الملاحة العالمية توفير سفن تحتوي على رافعات (كرينات) ذاتية ونتيجة لذلك وصلت عدة سفن منها ثلاث سفن لميناء الشويخ مجهزة وتحوي كلها رافعات ذاتية لإفراغ الحاويات.

وذكر أن المؤسسة قامت بالتعاون مع اتحاد وكالات الشركات الملاحية والإدارة العامة للجمارك لتحويل مسار بعض السفن التي لا تحتوي على رافعات ذاتية الى ميناء الشعيبة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، موضحا ان ميناء الشعيبة يعمل بكامل عدد الرافعات الجسرية وعددها سبع رافعات.

وأوضح ان المؤسسة قامت كذلك بمراسلة الجهات ذات العلاقة حيث تم الايعاز للجهات والشركات بأن يكون العمل على مدار 24 ساعة في 7 أيام.

وأشار إلى أن نسبة عدد سفن الحاويات تبلغ نحو 40% من اجمالي عدد السفن الواردة الى ميناء الشويخ التي تستعمل الرافعات الجسرية، مبينا ان بقية انواع السفن مثل سفن السيارات وسفن الأمن الغذائي وسفن البضائع العامة والمشاريع وسفن الاسمنت لا تحتاج الى رافعات جسرية لتحميل او تنزيل البضائع التي على متنها.