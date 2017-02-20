محمد راتب

دعا رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيـلان السلطــتين التشريعية والتنفيذية إلى نبذ الخلافات والعمل المشترك لدفع عجلة التنمية وعدم التفكير في تصفية حسابات قديمة تؤدي بالبلاد إلى حالة من الخوف والقلق على المستقبل وخاصة أن العالم كله يغلي من الأحداث السياسية غير المستقرة.

وأضاف في تصريح له أن أي نائب أو وزير مسؤول أمام الله عن الأمانة التي حملها، والمسؤوليات التي وكل بها، مشيرا إلى أن التلويح بالاستجواب واللجوء للأدوات الدستورية ليس لتصفية الحسابات وزعزعة الاستقرار وإبراز العضلات وإنما للإصلاح والتصحيح وبيان الخلل.

وشدد على أن من واجبات السلطتين تلبية تطلعات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي والابتعاد عن القضايا التي لا تهم المواطن ولا تمت إليه بصلة، فالكويت تحتاج إلى جميع أبنائها متعاونين متكاتفين وأن يكونوا على قدر المسؤولية وان يضعوا الوطن والمواطنين وقضاياهم في قلوبهم ويدفعوا عجلة التنمية الحقيقية.

وذكر الحجيلان أننا نعول على الحس الوطني والغيرة على البلاد في تلافي الصدامات وتغليب المصلحة العامة والالتزام بالخطاب السامي لوالد الجميع الذي يحث دائما على التعاون والإصلاح، مبينا أن التأزيم ليس في مصلحة أحد وأي احتقان سيتسبب في خسارة الجميع فالكويتيون ينتظرون تشريعات تطويرية تنفذ على ارض الواقع لا أزمات تعصف بالجميع.