عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن فريق الطوارئ نوبة (أ) بمنطقة الصديق بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة قام بجولة تفتيش دورية على محلات ومطاعم بمنطقة اسواق القرين وأسفرت عن مخالفة الوزارة لعدد من محلات الهواتف والحلويات والمطاعم.

ومخالفات المطاعم عبارة عن نقص وزن الوجبة السفري لماعون التكة وماعون الكباب حيث يفترض ان يكون وزن الوجبة او الماعون السفري بعد الشواء 250 غراما في حين ان الوجبة كان وزنها من 170 الى 180 غراما.

وكان من ضمن المخالفات عدم وضع حالة اللحوم وبلد منشئها على المنيو.

اما مخالفات محلات الحلويات ومحلات الهواتف فكانت عبارة عن عدم وجود تسعيرة لنسب تتراوح بين 40%‏ و60%‏ من اجمالي البضائع (الحلويات والهواتف).

وقام فريق المفتشين بالوزارة بتحرير محاضر ضبطيات وتحويلها الى لجنة المحاضر بالوزارة تمهيدا لتحويلها الى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.