أشاد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمستوى معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (ايدكس 2017) ومعرض الدفاع البحري المصاحب له (نافدكس 2017) الذي انطلقت فعالياته أمس الاحد في العاصمة الإماراتية ابوظبي.

جاء ذلك خلال حضور الخضر والوفد المرافق له افتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (ايدكس 2017) الذي أقيم على مركز ابوظبي الوطني للمعارض.

وقال الخضر في تصريح لـ «كونا» أمس: إن مشاركة 57 دولة تمثلها 1235 شركة متخصصة في صناعات الدفاع البرية والجوية والبحرية تؤكد المكانة الكبيرة التي حظي بها المعرض.

وأضاف ان المعرض يعتبر فرصة ثمينة للاطلاع ومعرفة احدث المنتجات والآليات العسكرية ونافذة عالمية لإبرام عقود صفقات الأسلحة الى جانب كونه محطة مهمة للالتقاء بالخبراء العسكريين والاستراتيجيين وتبادل الخبرات والمعلومات بمنظومة الدفاع.

وقال الخضر «ان المكانة المتطورة التي بلغتها دولة الإمارات في مجال التصنيع الدفاعي العسكري واستضافتها لأكبر المعارض العالمية تبعث بالفخر والاعتزاز لنا كخليجيين وعرب»، مشيدا بالمكانة الرائدة التي وصلت اليها الإمارات في هذا المجال.

ولفت إلى حرص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد على مشاركة القيادات العسكرية العليا في المؤتمرات العالمية والاطلاع على آخر الابتكارات في صناعة الأسلحة من اجل رفع مستوى الكفاءة القتالية للقوات المسلحة الكويتية ومواكبتها لآخر المستجدات في مجال التقنيات والآليات العسكرية.

ورافق الخضر في حضور حفل الافتتاح وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وسفير الكويت لدى الإمارات صلاح البعيجان.