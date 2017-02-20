اكد نائب مدير معارض الكتاب في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب جمال الملا أمس ان جناح الكويت المشارك في «معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب» شهد اقبالا كبيرا.

وعزا الملا في تصريح لـ «كونا» على هامش اختتام فعاليات المعرض الذي شهد مشاركة اكثر من 700 دار نشر يمثلون 54 دولة هذا الاقبال «للقيمة العلمية الرفيعة التي تتميز بها المطبوعات الكويتية».

وأضاف ان منشورات المجلس الوطني: وهي عالم الفكر وعالم المعرفة والثقافة العالمية والمسرح العالمي وابداعات عالمية ومجلة الفنون «تأتي لتأكيد حرص الكويت على اثراء المشهد الثقافي العربي» موضحا انها نالت اعجاب زوار الجناح.

وتميزت فعاليات المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة تحت رعاية العاهل المغربي في دورته الـ 23 على مدى اسبوع كامل بوجود المجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا ضيف شرف على المعرض.