عبدالعزيز الفضلي

أكد مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري ان إلغاء طابور الصباح في الأجواء شديدة البرودة إجراء جيد ومبادرة طيبة من قبل الإدارات المدرسية ووزارة التربية، مشيرا إلى ان هناك طلبة تؤثر عليهم الأجواء الباردة خاصة تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين يحتاجون الى رعاية اكثر.

وقال المشاري خلال حضوره حفل تكريم المتفوقين بمدرسة بدر السيد رجب الرفاعي الابتدائية للبنين صباح امس ان احتفالنا يتزامن مع فرحة الأعياد الوطنية، متمنيا ان تكون جميع أيامنا أفراحا وسعادة وبلادنا في تطور وارتقاء مستمر تحت صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.

وأضاف ان تكريم الطلبة المتفوقين يعتبر تشجيعا لهم من قبل الإدارة المدرسية وكذلك تقديرا لأولياء أمورهم الذين كانوا احد أسباب تفوقهم، لافتا الى ان كل ذلك يعود مكسبا للكويت التي تعد أبناءها لمستقبلها.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لكل من شارك وساهم في إنجاح هذا الحفل، متمنيا استمرارية التفوق للطلبة في مرحلتهم المقبلة.

من جانبها، باركت مديرة مدرسة بدر السيد رجب الرفاعي الابتدائية ليلى الردعان للطلبة نجاحهم وتفوقهم، متمنية ان يكون تفوقهم بوابة الى نجاحات تمتد طوال مراحلهم الدراسية ليكونوا اليد التي تصنع التغيير الايجابي على الدوام وتحفظ آمالنا من صقيع الحياة وصعوباتها.

وأوضحت الردعان ان أبناءنا هم أملنا وأمل الوطن الذي يمد يديه وقلبه الى بنيه بلا كلل فهنيئا لنا جميعا هذا التفوق ومبارك لأولياء الأمور الذين كانوا سندا لنا في هذه الفرحة.