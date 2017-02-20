نستقبل طلبة المدارس لمساعدتهم في تحديد نسب ذكائهم وإجراء تشخيص حالتهم النفسية

قالت المدير العام لمكتب الإنماء الاجتماعي بالوكالة، د. وفاء العرادي، اليوم الاثنين، إن المكتب منذ تأسيسه عام 1992 يعمل بكل جهد من أجل تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي للمواطنين من كافة فئات المجتمع صغاراً وكباراً.

وأكدت الدكتورة العرادي أن المكتب يقدم العديد من الخدمات الاستشارية في مجالات الاضطرابات النفسية سواء المتعلقة بالقلق والاكتئاب والمخاوف (فوبيا) بإشراف استشاريين متخصصين بمرحلة الطفولة والمراهقة والبالغين.

وأوضحت أن المكتب التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء يحتوي على العديد من المراكز العلاجية التخصصية التي تم تصنيفها حسب الفئات العمرية لكي تقدم افضل الخدمات الاستشارية للمواطنين مجانا وعلى فترتين صباحية ومسائية.

وافادت بأن تلك المراكز تتنوع ما بين مراكز للطفولة والمراهقة والمعلومات الحيوية والاستشارة الهاتفية والاختبارات النفسية والارشاد والتأهيل المهني والسمع والنطق.

واشارت الى ان (مركز المعلومات الحيوية) يهتم بقضايا التدريب على المهارت المكتسبة للتغلب على الضغوط النفسية في الحياة بشكل عام وعلى قياس المتغيرات الجسمية (الفسيولوجية) عند كل من يعاني القلق والتوتر المفرط وكذلك الضغوط الناتجة عن المشاكل الاسرية والزوجية لمساعدتهم على خفض مستوى القلق والتوتر لديهم.

وأفادت بأن (مركز الاختبارت النفسية) يتعاون مع ادارة الخدمات النفسية والاجتماعية في وزارة التربية فيما يتعلق بالاختبارات النفسية المتطورة كاختبارات الذكاء والتوافق الشخصي مشيرة الى ان المركز يستقبل بعض طلبة المدارس لمساعدتهم في تحديد نسب ذكائهم واجراء التشخيص السليم للحالة النفسية.