بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني، سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ، أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن المهندس هاشم الرفاعي قراراً بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، حتى يتمكنوا من قضاء فترة الأعياد بين ذويهم.

وتقدم سمو الشيخ سالم العلي، والشيخ مشعل الأحمد ، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمد، وقادة وقوات الحرس الوطني بمناسبة احتفالات الكويت بمرور 56 عاما على الاستقلال، و26 عاما على التحرير و11 أعوام على تولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم في البلاد.

ودعا سمو الشيخ سالم العلي، والشيخ مشعل الأحمد، المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على ربوع الوطن الغالي نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.