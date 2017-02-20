كريم طارق

صرحت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، بأن الهيئة أصدرت قرارات وقف النقل والندب في الإدارات، وذلك لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تطوير وتحسين سير العمل.

وأفادت المزيد بصدور قرار وقف النقل والندب وتمديده من إدارة عمل محافظة العاصمة وإدارة عمل محافظة الفروانية وإدارة عمل محافظة حولي وإدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية وإدارة الموارد البشرية، وأيضاً إدارة الشؤون المالية.

وبينت أنه تم وقف النقل والندب وتمديده إلى إدارة عمل محافظة الجهراء وإدارة عمل محافظة الأحمدي و إدارة عمل محافظة مبارك الكبير ومركز خدمة شرق ومركز خدمة جابر العلي ومركز خدمة الجهراء ومركز خدمة الصليبيخات ووحدة تفتيش الأحمدي ووحدة تفتيش الجهراء، كما يوقف تسليم العمل للمعينين حديثاً بتلك الإدارات.

كما أوضحت المزيد بأنه يستثنى من القرار نقل وندب الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها، وأيضاً المنتدبون أو المنقولون تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بتحويل الموظف من مجال تخصصه الأول إلى مجال تخصصه الثاني ذو الطابع الفني أو النادر وكذلك الحاصلين على مؤهلات مخصصة لجهات عمل معنية.