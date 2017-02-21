أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم أنه لا تغيير في شروط تحويل إقامة الزوجات من التحاق بعائل إلى إقامة عمل، عدا حالة نشوب خلافات بين الزوجين فقط يؤدي إلى طلاق الزوجة حيث يمنع تحويل إقامتها من الكفيل أي الزوج، وذلك لمنع التحايل على القانون من خلال الزواج الصوري للتمكن من دخول الكويت

فيما قد اعلن وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان أنه تلقى تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية في الكويت يفيد أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت في سبيلها لإيقاف تصاريح عمل زوجات الوافدين اللواتي دخلن البلاد للالتحاق بأزواجهن طبقاً للمادة 22 من قانون الإقامة في إطار حزمة من الإجراءات والقرارات لتعديل التركيبة السكانية»



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