مؤمن المصري

حجزت المحكمة الدستورية أمس الطعون الانتخابية المقدمة من قبل عدد من الطاعنين في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 في الدوائر الانتخابية الخمس، لجلسة 3 مايو المقبل للحكم.

كانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها لنظر طعون الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة في 25 ديسمبر الماضي ونظرت طعون الدائرة الرابعة في 26 ديسمبر والدائرة الخامسة في 27 ديسمبر.

وفي تلك الجلسات قررت المحكمة تأجيل نظر طعون الدوائر الثلاث الأولى لجلسة 23 يناير والدائرة الرابعة لجلسة 24 يناير والدائرة الخامسة لجلسة 25 يناير. وبتلك الجلسات قررت المحكمة تأجيل جميع الطعون لجلسة 13 فبراير الجاري. وبذلك التاريخ أجلت المحكمة نظر الطعون جميعا لجلسة الأمس.

يذكر أن انتخابات مجلس الأمة جرت في 26 نوفمبر الماضي، وأسفرت عن فوز 50 عضوا يمثلون الدوائر الانتخابية الخمس بواقع عشرة لكل دائرة انتخابية. إلا أن عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز طعنوا على النتيجة أمام المحكمة الدستورية صاحبة الحق في الفصل في هكذا نزاع.