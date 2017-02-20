أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، فيصل مقصيد، اليوم الاثنين، حرص الوزارة على بث الروح الوطنية في نفوس الأبناء وتكريس مشاعر الود والألفة والتعاون تحت راية وطننا الكويت.

وشدد مقصيد في تصريح للصحافيين عقب انطلاق فعاليات المركز الإقليمي للطفولة والأمومة احتفالا بالعيد الوطني ويوم التحرير بمشاركة عدد من مدارس وزارة التربية أهمية مشاركة الطلبة في هذه الاحتفالات التي تعد بيئة خصبة لنشر رسائل التوعية الهادفة إلى تعزيز الولاء للوطن.

وقال إن الوزارة ممثلة بقطاع التنمية التربوية والأنشطة حريصة على الإعداد والتنظيم لعدد من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفعاليات تهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف الأبناء بتاريخهم وتنمية الولاء وحب الوطن في نفوسهم.

ولفت إلى أهمية مركز الطفولة والأمومة وما يقدمه من برامج وأنشطة تصب في خدمة العملية التعليمية مؤكدا أن الوزارة لن تألو جهدا في تقديم كل التسهيلات والدعم الكامل للمركز.

من جانبها قالت مديرة المركز الدكتورة سعاد السويدان في كلمة خلال الحفل إن الكويت ومنذ استقلالها تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي لتحقيق الرفاهية والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة.

وأضافت السويدان "اننا نحتفل ببهجة الحرية ليتجدد حبنا للوطن الغالي" مشيرة الى ان تلك الاحتفالات "تذكرنا بتعاون أهل الكويت في إطار تجسيد الروح الوطنية والولاء والانتماء والتراحم".

وأشارت إلى أن هذه الاحتفالية الثانية التي يقيمها المركز للاحتفال بالأعياد الوطنية لنشر الفرحة في قلوب جميع المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع.