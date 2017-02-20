كريم طارق

أبدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أسفها لحادثة الاعتداء غير المُبرّرة التي تعرّض لها البرلماني السابق "مسلم البراك"، أمس، في مقر اعتقاله بالسجن المركزي، من قبل نزيل آخر، وذلك أثناء الفسحة الخاصة بالبراك.

واستغربت الجمعية من عدم السماح لها لرؤية الحالة الصحية للبراك أثناء عرضه على الفريق الطبي وعملية الفحص ،لافته إلى أن الدكتور نايف الخرينج مساعد مدير مستشفى الفروانية طمأنهم وأخبرهم ألا وجود لأي كسور في أنفه، وأنّ حالته الصحية مُستقرة وأنه تم إرجاعه إلى السجن.

وأثنت الجمعية على دور وزارة الداخلية التي أصدرت أمرا بإجراء تحقيق عاجل بالحادثة على البراك، فيما أفاد اللواء محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص بأن الوزارة كانت حريصة على التأكد من سلامته، فتم تحويله إلى مستشفى الفروانية بكل حرص، وتؤمل الجمعية أن يتم نشر نتائج التحقيق بأقصى سرعة ومحاسبة الفاعل.

وأشارت الجمعية إلى انه في الوقت الذي تُدين فيه هذه الحادثة، فإنها في الوقت ذاته تُشدّد على تحسين الحالة الصحية لجميع نُزلاء السجن.