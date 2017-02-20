أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح،على الضباط خريجي الدفعة التاسعة من الأكاديمية الملكية للشرطة في مملكة البحرين ضرورة أن يكونوا مثالاً يحتذى وانعكاساً حقيقياً لصورة رجل الأمن المثالي.

وقالت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن الشيخ خالد الجراح استقبل خريجي الدفعة التاسعة من الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين وعددهم أربعة ضباط بحضور وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء فيصل النواف والمدير العام لأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بالتكليف اللواء ناصر بورسلي.

وأضافت أن الضباط الأربعة أدوا القسم أمام الشيخ خالد الجراح حيث تلا قرار التعيين مدير كلية الشرطة العقيد علي الوهيب في حين تلا القسم آمر كتيبة شؤون الطلبة المقدم فيصل حجي.

وقد أكد وزير الداخلية خلال اللقاء ضرورة تطبيق القانون دون محاباة بكل حزم والمحافظة على هيبة رجال الأمن مهنئا أبناءه الخرجين الجدد وبارك لهم انضمامهم لقوة الشرطة باعتبارهم إضافة حقيقية لمسيرة العمل الأمني كل في موقعه.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقسم الذي أداه الضباط الجدد وأن يضعوا أمن الكويت وأمانه في عيونهم وأن يتفانوا في أداء واجبهم في خدمة البلاد وأهلها والمقيمين على أرضها الطيبة مع أهمية التعامل الراقي مع والابتعاد عن أي سلوكيات خاطئة.