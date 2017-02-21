ضمن جهود التعاون بين بيت الزكاة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يستعد بيت الزكاة لعقد ملتقى الإبداع في إدارة الأفراد وتحفيز العاملين والمخصص للعاملين في مؤسسات الزكاة بدول المجلس.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى بدر المعتوق إن الملتقى الذي سيعقد خلال الفترة من 5 حتى 9 مارس القادم يعكس حرص بيت الزكاة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات الزكاة في دول الخليج العربية وتسخير التطور الإداري والعلوم الحديثة لخدمة فريضة الزكاة والارتقاء بعمل هذه المؤسسات.

كما يعكس حرصه على تبادل الخبرات بين العاملين في مؤسسات الزكاة لما للزكاة من دور مهم في تحقيق التكافل والأمن الاجتماعي ودفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا الملتقى من المقرر أن يشارك فيه عدد من العاملين في مؤسسات ومصالح وصناديق الزكاة بدول الخليج.

وأضاف المعتوق أن الهدف من إقامة هذا الملتقى الذي سيشارك فيه عدد من ممثلي مؤسسات وأجهزة الزكاة بدول الخليج العربية هو تنمية مهارات وتطوير العاملين في هذه الأجهزة بما يتواكب مع مخرجات العلوم الإدارية الحديثة من أجل تسخير هذه العلوم والمعارف لخدمة فريضة الزكاة، متقدما بالشكر إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون على تعاونها ومتابعتها لتنفيذ القرارات الصادرة من اجتماعات رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول الخليج العربية والتي حثت على عقد مثل هذه الملتقيات بين العاملين في مؤسسات وأجهزة الزكاة بدول المجلس من أجل تبادل الخبرات والعمل على تطوير أعمال أجهزتهم ومؤسساتهم التي تعنى بفريضة الزكاة من أجل العمل على تطبيق هذه الفريضة العظيمة بشكل علمي صحيح لما فيها من تحقيق للتكافل والأمن الاجتماعي ودفعا لعجلة الاقتصاد في دولهم.