الدهيشي: أنشطة مختلفة خلال الفعالية

ليلى الشافعي

ضمن أنشطة أمانة العمل النسائي نظمت حضانة «واحة الإصلاح» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مهرجانا وطنيا لأطفال الحضانة مع أمهاتهم للتعبير عن فرحتهم بهذا اليوم، رافعين أعلام الكويت مرتدين الزي الوطني والتراث الجميل، وقدموا عدة فعاليات من عبق ماضي الكويت.

وقالت مديرة الحضانة نوارة الهولي: ان هذه الانشطة تقام سنويا خلال هذه الفترة من العام للاحتفال بالاعياد الوطنية وتنشئة الطفل على حب الوطن.

وقالت مسؤولة أمانة العمل النسائي بثينة الدهيشي: ان هذا الاحتفال جاء ضمن احتفالات الامانة المتعددة باليوم الوطني والذي انطلق من مهرجان «لأني كويتي»، الذي قدمته مسؤولة «أزيان» للطفلة شريفة البناي وتلتها مجموعة فعاليات من ضمنها افتتاح مركز المروج للفتيات بحطين، كما احتفلت محافظة مبارك الكبير بقطاعاتها المتعددة الثقافية والدعوي والتربوية.

ولفتت الدهيشي الى ان احتفال حضانة واحة الاصلاح بإحياء ذكرى التحرير والاستقلال تم من خلاله إظهار تميز دور الكويت الدولي والانساني بين دول العالم، وقد عاش الاطفال في هذا اليوم اجواء وطنية شعبية، حيث الزي والمأكولات والأعلام والأناشيد الوطنية، وذلك لتعزيز الهوية الاسلامية، وهو ما تحرص عليه الحضانة في غرس مناهجها التربوية في نفوس الاطفال.

وأشارت الى ان الحضانة قامت الاسبوع الماضي برحلة لزيارة متحف بيت العثمان ليطل الاطفال على تاريخ الآباء والأجداد وليستمتعوا بالموروث الشعبي وربط الماضي بالحاضر.