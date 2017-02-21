أكد مدير لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري أن اللجنة أقامت أكثر من 3000 محاضرة تنوعت ما بين دعوية وطبية وتربوية وثقافية واجتماعية استفاد منها آلاف الرواد بمسجد الشايجي بحولي.

واضاف الكندري: تعود فكرة هذه المحاضرات إلى قرابة 40 عاما منذ تأسيس اللجنة، وحرصنا خلال هذه المحاضرات على أن تلامس الواقع وتناقش القضايا المعاصرة التي تهم الأسرة والمجتمع وتنمي الثقافة الدينية والدنيوية، فالمسلم مطلوب منه أن يسعد في الدنيا ويستمتع بما فيها من طيبات أحلها الله جل وعلا ويتحقق ذلك من خلال طاعة الرحمن سبحانه، والعمل على مواكبة العلم والسعي والمبادرة والهمة العالية فالمسلم خليفة الله في أرضه، وثاني مقصد من مقاصد الإسلام هو عمارة الأكوان، والمسلمون مطالبون أكثر من غيرهم بعمارة الأرض وغرسها لتثمر حدائق وزروعا يستفيد منها الخلق جميعا، ويسعى كذلك للآخرة.

وأوضح أنه خلال اللقاءات استضفنا أطباء في شتى التخصصات الطبية والنفسية وقدموا لنا معلومات مهمة في كيفية التعامل مع أمراض العصر كالسكري والضغط وغيرها من الأمراض المنتشرة.