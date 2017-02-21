نعمل على الاستفادة من الممارسات المهنية في صنع السياسات من الدول الأخرى

كريم طارق

استضافت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ممثلة بمركز الكويت للسياسات العامة صباح أمس جلسة حوارية بعنوان قيادة التنفيذ في القطاع العام من منظور الحوكمة الحديثة وذلك لمناقشة المفاهيم والأساليب والأدوات الجديدة المتعلقة بتنفيذ السياسات العامة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في كلمة افتتاحية: إن هذه المحاضرة برعاية كاملة من السفارة الكندية في الكويت، وهي المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات قائمة تنظم من قبل مركز الكويت للسياسات العامة التابع للأمانة.

وأكد د.مهدي في تصريح صحافي أن استضافة هذه الجلسات النقاشية تأتي بهدف سماع تجارب الدول الأخرى عن طريق مجموعة من المستشارين في حكوماتهم والاستفادة من طرح الأفكار والأدوات في رسم سياساتها مبينا أن عملية صناعة السياسة العامة للدولة يجب أن تكون بيد الكويتيين ولكن باستخدام أدوات حديثة متطورة والاستفادة من الممارسات المهنية في صنع السياسات في الدول الأخرى.

وقام البروفيسور الكندي إريك تشامبين بشرح الأدوات التي تستخدمها الحكومة الكندية في وضع سياساتها ومتابعة ومراقبة هذه السياسات والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ وفن الإنجاز في القطاع العام بالإضافة إلى استعراض العديد من النماذج المبتكرة لعلاج الفجوات في عملية التنفيذ.

وشهدت الجلسة حضور كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي بالإضافة إلى سعادة السفير الكندي في الكويت مارتين مورو.