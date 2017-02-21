كريم طارق

أقام مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين مساء أمس الأول حفلا ترفيهيا بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وذلك بحضور رئيسة مجلس إدارة المركز سبيكة الجاسر ومديرة المركز عائشة السالم، حيث اشتمل برنامج الحفل على العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات في يوم مفتوح للأطفال من ذوي الإعاقة.

وعلى هامش الحفل، أكدت مديرة مركز الخرافي لأنشطة المعاقين عائشة السالم حرص المركز في كل عام على اقامة هذا الحفل الذي يكرس الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، فضلا عما يحققه من أهداف المركز في تحقيق دمج وتفاعل الأشخاص من ذوي الإعاقة في هذا العرس الوطني الذي يجمع كل أبنائه وأطيافه، لافتة إلى أن مثل هذه المناسبات تسلط الضوء على أبرز الخدمات التي يقدمها المركز في مجال الترفيه والتأهيل والتدريب في بيئة اجتماعية آمنة متخصصة.

من جانبه، أكد نائب مدير مركز الخرافي لانشطة الاطفال المعاقين رعد ضاهر ان البرامج التفاعلية الترفيهية التي شهدها اليوم تهدف الى دمج الاطفال من ذوي الاعاقة في المجتمع، لافتا الى ان مثل تلك الفعاليات تأتي تحفيزا لقدراتهم وتطويرا لامكانياتهم، بالإضافة الى كونها تسعى الى ترسيخ العادات والتقاليد الشعبية والوطنية الأصيلة بالكويت.

وفي ختام الحفل، شكرت ادارة المركز الجهات الراعية وعلى رأسها الراعي الأساسي البنك الاهلي الكويتي بتقديم درع تذكارية، وكذلك شكر جميع الجهات الراعية وهي «ماكدونالدز ـ فانتسي وورلد ـ شركة راوخ ـ دانكن دونتس ـ بارتي بلانت ـ شركة معرض الكويت الدولي»، ولكل من ساهم ماديا او معنويا في نجاح هذه الفعالية ورسم البهجة والفرحة والسرور على وجوه الأشخاص من ذوي الإعاقة وذويهم.