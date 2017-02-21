برعاية وحضور محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، تحتفل جمعية الاحمدي التعاونية الاستهلاكية مساء اليوم الثلاثاء بافتتاح سوق الضاحية المركزي الذي يواكب الاحتفال بالاعياد الوطنية، حيث يمثل السوق نقلة نوعية في الخدمات الاستهلاكية لأهالي مدينة الأحمدي، والذي يتزامن معه تدشين مهرجان تسويقي كبير لمدة اسبوع، يقام بهذه المناسبة ويشتمل على العديد من السلع الأساسية والحيوية.

على صعيد متصل وبرعاية محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد تطلق المحافظة صباح يوم الخميس المقبل في منفذ النويصيب اخر فعالياتها الاحتفالية بالاعياد الوطنية 2017، والتي سيتم من خلالها استقبال الاشقاء القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، بالورود والأعلام والهدايا والضيافة، وذلك في تجربة ناجحة للعام الثالث على التوالي حيث أعدت المحافظة برنامجا حافلا لهذا الغرض.

وكانت الاستعدادات لهذه الاحتفالية قد بدأت منذ فترة طويلة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات منها وزارات الاعلام والداخلية والصحة ومنطقة الاحمدي التعليمية ومنفذ النويصيب حيث ستقام الاحتفالية وذلك للخروج بعملية الاستقبال على الوجه الاكمل.