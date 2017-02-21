انطلقت امس أولى مسابقات الموروث البحري ضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي المقام برعاية أميرية سامية بدأت بمسابقة صيد الأسماك (الحداق) في ديوانية الصيادين في الفنطاس بمشاركة 104 متسابقين من محبي هذا التراث الكويتي والخليجي الأصيل.

وقال رئيس اللجنة المنظـمـة لمسابقـات الموروث البحري الشيخ سالم النواف لـ «كونا» إن هذه المسابقة تأتي تدشينا للمسابقات البحرية المقررة، مضيفا أن المسابقة الثانية ستقام اليوم الثلاثاء في ديوانية الصيادين في رأس السالمية.

وأوضح الشيخ سالم النواف أن ختام المسابقات سيكون يوم الخميس المقبل بإقامة المسابقة الثالثة والختامية في ديوانية الصيادين في منطقة الوطية، مؤكدا أن اللجنة المنظمة وفرت كل الإمكانات لإنجاح المسابقات بتوفير مركبة مجهزة بتجهيزات طبية لمرافقة قوارب المتسابقين لتقديم المساعدة لهم عند الحاجة كما وضعت شروطا محددة تحافظ على البيئة البحرية لشواطئ البلاد.

وذكر أن اللجنة استعانت برجال خفر السواحل للمساهمة في تنظيم السباق والحفاظ على سلامة المتسابقين، منوها بجهودهم المميزة والتي دائما ما يكون لها أثر طيب بنجاح المسابقات ومساعدة المتسابقين في حال حدوث أي طارئ.

وأشار إلى أن الإقبال كان كبيرا للمشاركة في المسابقات حيث تخطت الأعداد المستهدفة في مسابقة اليوم الـ 100 متسابق والباب مازال مفتوحا للراغبين في المشاركة في المسابقة الثالثة والأخيرة في ديوانية الوطية حتى مساء اليوم حيث سيغلق باب التسجيل.

ولفت الشيخ سالم النواف إلى أن هذا العام شهد مشاركة مميزة من محبي صيد السمك من دول مجلس التعاون الخليجي، ما أثرى المنافسات، معربا عن سعادته بهذه المشاركة المميزة التي تجسد أواصر المحبة بين أبناء دول المجلس.

وذكر أن المسابقة هذا العام تميزت بمشاركة عدد كبير من الشباب بجانب إخوانهم من كبار السن ومتوسطي العمر، ما عزز تعلق أبناء الكويت بموروثهم البحري الزاخر، منوها بتعاون جميع المتسابقين مع اللجنة المنظمة.

وقال الشيخ سالم النواف إن اللجنة تقيم إلى جانب هذه المسابقات عددا من الألعاب الشعبية أثناء فترة المهرجان لإضفاء أجواء مميزة لهذا المهرجان الذي يأتي متزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية، مشيدا بجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في المسابقات.