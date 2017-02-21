دور مهم للهيئة في الفصل بين المتنازعين بالتركات

مشروع فرع الجهراء في مراحله النهائية والهيئة تقدم خدماتها للمشمولين في كل المحافظات

الهيئة مستمرة في تطوير برامج جديدة وأرشفة جميع المعلومات

«القصّر» تواكب ثورة المعلومات والأساليب العلمية المتطورة في تحديث أعمالها

دول التعاون اقتبست قانون هيئة القصر واعتبرته نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة

الهيئة تدير عقارات المشمولين برعايتها عن طريق شركة تتابع عملية تحصيل الإيجارات والصيانة والتسكين ليلى الشافعي



أكد نائب المدير العام لتنمية أموال القصر بالهيئة العامة لشؤون القصر د.عبداللطيف السنان أن الهيئة استطاعت أن تواكب ثورة المعلومات كإحدى سمات العصر الحديث والتطور السريع، كما حصلت الهيئة على المركز الاول عن مشروعها حول الابداع الاداري وعلى المركز الاول أيضا لجائزة الكويت للتميز المؤسسي.



وأشار الى أن قطاع تنمية أموال القصر يعد من أهم القطاعات الحيوية في الهيئة والذي له صدى ملحوظ في الاوساط المصرفية.



وأوضح أنه تم الاجتماع مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع قسم الرخص والمنقولات بالهيئة لتمويل السيارات وتسهيل الاجراءات المتعلقة بمعاملات الهيئة. وتطرق الى احصائيات الهيئة وما تقوم به من حفظ وتنمية أموال القصر والمشمولين برعاية الهيئة بما يضمن سلامة أصولها.



وتحدث في حواره مع «الأنباء» عن إنجازات الهيئة في كل الجوانب، وإلى نص الحوار:

ما أنواع المساعدات التي تقدمها الهيئة لأبنائها القصر؟

٭ المساعدات الدورية ومساعدة عيد الفطر ومساعدة عيد الاضحى قيمتها 100 دينار لكل قاصر، ومساعدة الحج للقاصر والارملة ورحلات العمرة للقصر وأيضا نقدم دروس التقوية للقصر المتعثرين دراسيا والمؤونة الرمضانية والحقيبة المدرسية، بالاضافة الى النشاط الترفيهي، حيث يقدم للقصر كوبونات للمركز العلمي، كوبونات للاكوابارك، وكوبونات لكيدزانيا.

وهناك مساعدات لجنة الخدمة الاجتماعية (ضعف دخل، بدل إيجار، تسديد ديون، مساعدة رسوم دراسة داخل الكويت وخارجها، شراء سيارة، شراء أجهزة طبية، تصليح سيارة، مساعدة في الموسمين والعيدين ومساعدة دورية ومساعدة تأمين ورفع المستوى المعيشي، كما تقدم مساعدة الاسر التي لا تنطبق عليها ضوابط لجنة الخدمة الاجتماعية).

وما الدور الاجتماعي للهيئة وأثره في رعاية القصر؟

٭ بحث الحالات الاجتماعية للأسر المشمولة بوصاية الهيئة وحل مشاكلهم الاسرية، حيث تقوم الباحثات بزيارة ميدانية لأسر في حالة وجود مشاكل تعترض سير حياتهم الاسرية للوصول الى مسببات المشاكل ولإعداد البحوث التي تقترح فيها الحلول المناسبة مع الاستعانة بالهيئات والمؤسسات ذات الاختصاص، وتعزيز الروابط الاسرية بين القصر وذويهم والرد على الشكاوى وإزالة أسبابها، وأيضا تنظيم العديد من البرامج الاجتماعية والثقافية والترويحية المجانية تدعيما للرسالة الانسانية التي تقوم بها الهيئة، منها رحلات العمرة للمتفوقين دراسيا والحفلات السنوية التي تقام للقصر المثاليين ومتابعة القصر الذين يدرسون بالخارج وتحديد المصاريف الخاصة بهم وتحويلها الى الجهات المعنية وتذليل الصعوبات التي تواجههم، كما تعمل على توفير السكن المناسب للقصر وذويهم بالتعاون مع الجهات المعنية ومنح طلباتهم الاولوية بإدراجها تحت فئة الايتام لاستعجالها وكذلك الاهتمام بالقصر المقيمين بالخارج وتوفير الخدمات المناسبة لهم من معاشات شهرية ومصاريف سنوية، وتقديم المساعدات الموسمية للأسر التي ليس لديها رصيد بالهيئة أو أن الرصيد لا يكفي لمصاريف الاعياد والمناسبات.

كما تقدم المساعدات الشهرية للأرامل اللاتي لا يستحققن معاشات شهرية وتقديم مساعدات الايجار للأسر التي تعاني من قلة الدخل وذلك لقلة البحوث اللازمة وتقديم مساعدات التأثيث والأجهزة الكهربائية حسب الظروف الاجتماعية لكل أسرة ومتابعة المحجور عليهم والقيام بالزيارات الميدانية للتعرف على أوضاعهم والوقوف على أحوالهم الصحية والاجتماعية وعمل البحوث اللازمة لحل مشاكلهم.

هل للهيئة دور في الفصل بين المتنازعين في التركات سواء الورثة أو الشركاء؟

٭ نعم، دورها معالجة الأمور والنظر في تصفيات الورثة أو بيع العقار لهم وجمع الاطراف المتنازعة والفصل بينهم، كما تعطي الهيئة تفويضات لبعض الورثة البالغين لإدارة بعض الاصول باتفاق جميع الورثة وذلك للانسجام الاجتماعي ولا شك أنهم يكونون أحرص على إدارة عقاراتهم.

كم عدد المشمولين برعاية الهيئة جميعا؟

٭ 12947 مشمولا من أبناء المتوفين والأسرى وفاقدي الأهلية والمحجور عليهم وكل من تشمله الهيئة.

ما دوركم في الهيئة العامة للقصّر؟

٭ دورنا هو تنمية الاموال ومتابعتها والحفاظ عليها، وإدارة أموال من ترعاهم الهيئة طبقا للضوابط التي ينص عليها القانون عن طريق وضع خطة استثمارية معدة من قبل متخصصين في مجال الاستثمار بأسلوب علمي وفني ويتم اعتمادها من مجلس ادارة الهيئة، ودور في معالجة الامور والنظر في تصفيات الورثة أو بيع العقار وخلافه، كما هناك دور في ادارة العقار ونقل الملكيات وكل ما يتعلق به.

اتهم ديوان المحاسبة إدارة التدقيق الداخلي بأنها لا تؤدي مهامها بفاعلية وهذا جعلها تتعاقد مع مكتب خارجي للتدقيق الداخلي.. ما ردكم؟

٭ الهيئة الآن تتجه الى تواجد مرادفين لإعانتها، ونحن نهتم بملاحظات ديوان المحاسبة ونقوم بمعالجتها، لذا وضعنا مكتب تدقيق وأيضا المكتب الداخلي لا يكفي ونحتاج الى شركات متخصصة مثل شركات الرقابة الشرعية.

ماذا عن دور الأثلاث الخيرية التي يوصى بها على يد الهيئة؟

٭ الهيئة تسعى الى تطوير الأثلاث التي يوصى بها من أموال الأثلاث الخيرية وذلك للاستفادة منها في تنفيذ المشاريع الخيرية وتنمية الاموال لتعود بالثواب على الموصي بها.

هل بدأ فرع برج التحرير «الحكومة مول» صلاحيته في اعتماد كتب مراجعي الهيئة؟

٭ منذ افتتاحه وهو يقوم بأداء مهامه الموكلة اليه باعتماد كتب المراجعين والمشمولين بالرعاية وفقا للنظم المعمول بها في الهيئة.

تم إنشاء فرع للهيئة العامة للقصر من المجلس النيابي السابق في الجهراء، ماذا تم فيه؟

٭ مشروع فرع الهيئة بمحافظة الجهراء في مراحله النهائية، وجار التنسيق مع وزارة الاشغال العامة بشأن إجراءات التسلم الابتدائي.

ما دوركم في توسيع أعمالكم من خلال فروع تخدم المناطق المستحدثة في البلاد؟

٭ حرصت الهيئة كل الحرص على خدمة المشمولين بالرعاية من خلال تواجدها في كل محافظات الدولة، حيث تم الانتهاء وتسلم مشروع فرع الهيئة بمحافظة الجهراء وجار استكمال الاجراءات المتعلقة بالتأثيث والتشغيل تمهيدا لافتتاحه وفقا للخطة الموضوعة.

بالاضافة الى ذلك تتواجد الهيئة في كل من مباني الحكومة مول لكل من مبنى الحكومة مول في جليب الشيوخ ومنطقة الجهراء، وتقوم بتقديم خدماتها حاليا من خلال هذه المراكز، وفي إطار خطة الهيئة للتوسع الجغرافي في كل محافظات الدولة، قامت الهيئة بمخاطبة بلدية الكويت لتخصيص ثلاثة فروع لكل من محافظة الفروانية ومحافظة مبارك الكبير ومحافظة حولي لخدمة المشمولين بالرعاية في هذه المناطق، وذلك لتسيير وتسهيل معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

كم بلغت نسبة الارباح الموزعة على القصّر عن العام الماضي؟

٭ بلغت النسبة 11% وهي جيدة جدا، خاصة أن الهيئة في كل مراحلها حتى في الأزمات المالية كانت توزع أرباحا للقصر وهذا دليل على نجاح استراتيجية الهيئة.

كيف تدير الهيئة عقارات المشمولين برعايتها؟

٭ تديرها عن طريق شركة تقوم الهيئة معها بطرح مناقصة إدارة الأموال وهذه الشركة تقوم بعملية متابعة جميع العقارات وتحصيل الإيجارات والصيانة والتسكين برقابة من الهيئة.

هل تطور الهيئة برامجها لمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع الآن؟

٭ هناك برامج جديدة والهيئة مستمرة في تطوير برامجها خاصة في إدخال البيانات الكاملة وأرشفة المعلومات حتى تحفظ حقوق الورثة المشمولين لديها.

ما دور الهيئة في مجال الرعاية السكنية لأبنائها؟

٭ تقوم الهيئة بعملية طلب السكن ولدينا طلب فئة أيتام الهيئة مقدم للهيئة العامة للإسكان وقد راعت الدولة اليتيم بتقديمه بـ 6 سنوات قبل الموعد.ما الجديد لديكم؟٭ إنشاء مركز للريادة وإنشاء مكتب لحصر الورثة.

وماذا عن الانجازات التي حققتها الهيئة في الميادين المختلفة؟

٭ لقد استطاعت الهيئة أن تواكب ثورة المعلومات كإحدى سمات العصر الحديث، إذ حرصت على الأخذ بالأساليب العلمية المتطورة في تحديث أعمالها واللحاق بركب التطور السريع، وذلك من خلال إتمام مشروعها (اعادة هندسة نظم المعلومات) وحصولها على جائزة الآيزو في هذا المضمار عام 2004.

قانون الهيئة مرجع للقانون الموحد لدول مجلس التعاوناعترافا من دول مجلس التعاون الخليجي بريادة تجربة الهيئة العامة لشؤون القصر في الكويت، فقد اقتبست دول مجلس التعاون الخليجي الخمس قانون الهيئة العامة لشؤون القصر واعتبرته نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة، فأصبح قانون إنشائها أساسا للقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

المركز الأول لجائزة الكويت للتميز المؤسسيحصلت الهيئة على جائزة التميز المؤسسي التي نظمتها الامانة العامة للأوقاف على مستوى الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة، وذلك عام 1999.

الحصول على المركز الأول عن مشروعها حول الإبداع الإداريفازت الهيئة بالمركز الاول في مسابقة الابداع الاداري ضمن فعاليات الملتقى الاول للتطوير والتدريب بوزارة المواصلات والذي عقد تحت رعاية وزير الكهرباء والماء آنذاك.

الهيئة تفوز بالمراكز الأولى بمسابقة درع التفوق الإداريحصلت الهيئة على المراكز الاولى بمسابقة درع التفوق الاداري التي نظمتها جريدة القبس لرصد وتشجيع التجارب الادارية الناجحة على مستوى وزارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها.

إنشاء مركز الريادة قريباً لتدريب القصّر على إدارة أموالهم

كشف نائب المدير العام لتنمية أموال القصر بالهيئة العامة للقصر د.عبداللطيف السنان عن إنشاء مركز الريادة الجديد خلال الفترة القادمة يدرب فيه أبناء القصّر على ادارة أموالهم بعد بلوغهم سن الرشد وتدريبهم على التعامل النقدي، وقال لـ «الأنباء»: لقد بدأنا التراسل الالكتروني الآن مع كل البنوك والهيئات التي تبلغ أكثر من 60 هيئة من وزارة وبنك وهيئة لتسهيل عملية التواصل، كما لدينا الآن مكتب للاستعلام عن البطاقة المدنية في مقر الهيئة بدلا من التراسل ثم التنسيق مع الهيئة المدنية وهذا سينفذ في القريب جدا.

ولفت السنان الى أنه أيضا سيتواجد قريبا مكتب لحصر الورثة والسجلات العقارية والتوكيلات وشهادات الزواج.

ميكنة المعلومات والتراسل الإلكتروني بين الهيئة والجهات الأخرى

أكد نائب المدير العام لقطاع تنمية أموال القصر بالهيئة العامة لشؤون القصر د.عبداللطيف السنان أن قطاع تنمية أموال القصّر يعد من أهم القطاعات الحيوية في الهيئة والذي كان له صدى ملحوظ في الاوساط المصرفية خلال هذه الفترة، حيث عمل على ميكنة المعلومات والتراسل الالكتروني بين الهيئة العامة لشؤون القصّر والجهات ذات العلاقة المباشرة، أكثر من 50 جهة رسمية منها بنوك ووزارات وهيئات وشركات استثمارية واتحادات.

وأضاف: أعد قسم التركة في إدارة النشاط التجاري للتركات دراسة تستند الى مراسلة كل البنوك المحلية والخارجية عبر الايميلات الخاصة بكل بنك بدلا من التسليم اليدوي، إضافة الى الحصول على موافقة وزارة العدل على إنشاء مكتب لتقديم الخدمات داخل مقر الهيئة وذلك تسهيلا لذوي القصّر.

كما أفاد السنان بأنه قد تم تفعيل مشروع الربط الالكتروني (أون لاين) مع المقاصة وأخذ الرأي القانوني حول أسهم المشمولين التي لا تتوافق مع ضوابط الشريعة الاسلامية وعمل إحصاء مالي لجميع أسهم التركة بالتنسيق مع قسم التسويات للنظر بنسب الارباح والخسائر للاسهم.

وأوضح أنه قد تم الاجتماع مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع قسم الرخص والمنقولات بالهيئة لمناقشة تحويل السيارات وتسهيل الاجراءات المتعلقة بمعاملات الهيئة وتم الاتفاق على وضع آلية للتراسل الالكتروني والاستفسار الالكتروني كذلك.

كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتواجد موظفيهم أثناء العمل الرسمي بمقر عملنا، وذلك لتقديم وتيسير خدمات للقصر والمشمولين برعايتنا.

وقد ختم حديثه قائلا: ان الهيئة تسعى دائما الى مواكبة التطور الالكتروني في كل المجالات التي تهتم بشأنها في بناء رؤية متطورة للقصّر والمشمولين برعايتها.