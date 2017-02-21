زكى مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية الجديد امس الزميلة فاطمة حسين لمنصـب رئـيس الجـمعية لتصبح أول سيدة كويتية تترأس جمعية الصحافيين منذ تأسيسها عام 1964. واختار مجلس الإدارة أيضا الزميل احمد يوسف بهبهاني رئيسا فخريا وذلك تقديرا لمسيرته الصحافية وقيادته للجمعية على مدى سنوات طويلة. واعتمدت الجمعية العمومية العادية امس التقريرين الإداري والمالي لمجلس الإدارة عن العام 2016.

وفي التفاصيل فقد اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحافيين بالإجماع التقريرين الإداري والمالي لمجلس الإدارة عن عام 2016 في الاجتماع الذي عقد مساء أمس بمقر الجمعية المؤقت في منطقة الشويخ الصناعية شارع الصحافة مبنى جريدة البلاغ، وقد حضر عن جمعية الصحافيين كل من: أمين السر الزميل فيصل مبارك القناعي وأمين الصندوق ـ مدير الجمعية الزميل عدنان خليفة الراشد، ومندوب وزارة الشؤون ومندوب مكتب البزيع لتدقيق الحسابات.

وقد تم التصويت باعتماد التقريرين الإداري والمالي بأغلبية الحضور، وأعلن مندوب وزارة الشؤون تزكية أسماء المتقدمين لمجلس إدارة الجمعية الجديد وهم الزملاء:

1 ـ فاطمة حسين العيسى.

2 ـ عدنان خليفة الراشد.

3 ـ جاسم محمد كمال.

4 ـ دهيران مرمح أبا الخيل.

5 ـ عبدالرحمن يوسف العليان.

6 ـ رابعة حسين مكي الجمعة.

7 ـ عويد عايد الصليلي.

وذلك بعد إعلان انسحاب كل من الزميل عبدالحميد الشطي والزميلة هبة الطويل.

وبعد نهاية الاجتماع تقدم رئيس الجمعية بالإنابة أمين السر الزميل فيصل القناعي وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيين بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بمجلس الإدارة واعتمادهم التقرير الإداري والمالي كما وجه الشكر لوزارة الشؤون ولمندوب مكتب التدقيق.