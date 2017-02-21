أكدت رئيسة مكتب أمانة سر اللجان بالإدارة العامة للجمارك منى الرشيدي حرص الكويت على العمل الجاد لدراسة جميع السبل لتيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية من خلال توحيد الإجراءات الجمركية وإعداد نموذج بيان جمركي عربي موحد.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الرشيدي لـ«كونا» أمس على هامش ترؤسها وفد الكويت المشارك في الاجتماع الـ18 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات.

وقالت الرشيدي إن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من المقترحات تتعلق بعدة موضوعات منها التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية بهدف تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خلال إنشاء مركز معلومات جمركي عربي.

وأضافت أن الاجتماع سيبحث في ملاحظات الدول الأعضاء على مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد الاتفاق على النسخة النهائية لمشروع النموذج وملاحظات الدول على نموذج بيان العبور (الترانزيت) للاتــفاق عـلى البـنود

الواجب تضمينها في النموذج.

وأوضحت الرشيدي ان الاجتماع سيحدد احتياجات الدول العربية حسب الاستبيانات المقدمة لرفع كفاءة المنافذ الجمركية لديها وتحليل مؤشرات الأداء لمتطلبات تيسير وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية للوقوف على احتياجات الادارات الجمركية التي تسهم في تسهيل وتيسير التجارة البينية.