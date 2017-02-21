بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الشيخ مشعل الأحمد، أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، حتى يتمكنوا من قضاء فترة الأعياد بين ذويهم.

وتقدم سمو الشيخ سالم العلي، والشيخ مشعل الأحمد، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وقادة وقوات الحرس الوطني بمناسبة احتفالات الكويت بمرور 56 عاما على الاستقلال، و26 عاما على التحرير و11 عاما على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم في البلاد، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على ربوع الوطن الغالي نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.