وقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق عقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع تحويل المرحلة الأولى من التوربينات الغازية في محطة الصبية لتوليد القوى وتقطير المياه إلى نظام الدورة المشتركة - بقيمة 66 مليون دينار (ستة وستون مليون دينار) ومدة تنفيذه 68 شهرا.
ويهدف هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الكهربائية بما يفوق 250 ميغاوات بتطبيق التكنولوجيا صديقة البيئة عن طريق تحويل التوربينات الغازية قدرة 500 ميغاوات ذات الدورة البسيطة إلى دورة مركبة باستغلال الطاقة الحرارية للغازات الناتجة من التوربينات الغازية وتحويلها إلى طاقة كهربائية باستخدام وحدة توربينية بخارية مع غلاية تعمل بالاسترجاع الحراري، وهذا ما يدعو إلى توفير الكم الأكبر من الوقود الذي يستخدم في المحطات الحرارية التقليدية.
ويعد هذا المشروع واحدا من ثلاثة مشاريع تتضمنها خطة التنمية.