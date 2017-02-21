فرج ناصر

أصدر وزير الأشغال قرارا بتعيين عبدالعزيز الدوسري مديرا لإدارة مكتب الوزير.

من جهة أخرى، ترأس الوزير م.عبدالرحمن المطوع وبحضور وكيلة الوزارة م. عواطف الغنيم لجنة التخطيط ، حيث تمت مناقشة جميع أبواب الميزانية للسنة المالية القادمة 2017 ـ 2018 وكذلك استعراض الميزانية الحالية 2016 ـ 2017 والتي بلغت 550 مليون دينار للمشاريع وبنسب الصرف، حيث تبين ان ما تم صرفه بلغ نحو 70% مما هو مخصص لميزانية المشاريع، بالإضافة الى تنفيذ وإنجاز المشاريع العالقة والمتأخرة.

وتطرقت اللجنة ايضا الى مشكلة الزحمة المرورية التي شهدتها الكويت خلال الأسبوع الماضي بعد إغلاق أجزاء من جسر الغزالي، ووضع الحلول اللازمة لها، لكي تعود الطرق ذاتها الى وضعها الانسيابي ذات الحركة العادية.