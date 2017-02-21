تستضيف جمعية الهلال الأحمر الكويتية غدا الاجتماع الثالث للجنة الدائمة للعمل التطوعي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي ويعنى بتعزيز مفهوم التطوع واستقطاب متطوعين جدد وتمكينهم وتشجيعهم في شتى المجالات.

وقال مدير إدارة الشباب والمتطوعين في الجمعية د. مساعد العنزي لـ«كونا» أمس الاثنين إن أهمية العمل التطوعي وحيويته يكمنان في استمرار نشاط جمعيات الهلال الأحمر الوطنية الخليجية في المجالين التطوعي والانساني.

وأضاف العنزي أن اجتماع اللجنة الثالث سيناقش مسودة مشروع اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي المشترك بدول المجلس، موضحا أن اللجنة ستضع تصورا ومشروعا لمسودة (جائزة تحفيز العمل التطوعي) في الهيئات والجمعيات الخليجية إضافة إلى بحث آلية عمل فريق العمل التطوعي الخليجي المشترك.

وذكر أن جائزة (تحفيز العمل التطوعي) تدعم وتشجع الجهود التطوعية من كل الجوانب بهدف الارتقاء بالعمل التطوعي وتقدير جهود المتطوعين الذين يبذلون جهودا حثيثة لخدمة الإنسانية دون مقابل.

ولفت إلى أن اللجنة ستستعرض أيضا أوراق عمل الملتقى الخليجي السنوي الأول للعمل التطوعي في هيئات وجمعيات الهلال الاحمر الخليجية والتي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشهر المقبل في أبوظبي.

وبيّن العنزي أن الاجتماع سيستعرض خطط واستراتيجيات استقطاب الشباب كمتطوعين في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية والاطلاع على التجربة المميزة لجمعية الهلال الأحمر الكويتية بهذا المجال.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على إعداد مقترحات البرامج المشتركة التي ستنظمها جمعيات وهيئات الهلال الأحمر الخليجية مشيرا إلى احتفال الهيئات والجمعيات الوطنية الخليجية في الخامس من ديسمبر الماضي بفعالية اليوم العالمي للتطوع تحت شعار موحد والعمل على زيارة المرضى في المستشفيات.

وقال العنزي إن الاجتماع الثالث للجنة الدائمة للعمل التطوعي للهيئات والجمعيات الخليجية سترفع توصياتها لرؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون في اجتماعها الـ13 في البحرين مارس المقبل.

وأكد سعي الجمعيات الخليجية إلى تنمية روح المساهمة والبذل والعطاء في المتطوعين لخدمة المجتمع وإتاحة الفرصة للمشاركة في تقديم الخدمات والأنشطة مشيرا إلى أهمية وحرص الجمعيات الخليجية على تدريب وإعداد المتطوعين للتعامل مع المشكلات وتمكينهم من نشر الرسالة الإنسانية التي تتبناها هذه الجمعيات.