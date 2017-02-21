قالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية أمس الاثنين ان مشروع (المدن العمالية - جنوب الجهراء) يوفر وحدات سكنية وخدمات للعمالة بمواصفات انسانية وبيئية وصحية تتوافق مع المعايير العالمية والمسؤولية الاخلاقية.

واضافت الهيئة في بيان صحافي انه استجابة لقرار الهيئة العامة للبيئة رقم (2/2015) بشأن إصدار نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت أقامت الهيئة عرضا مرئيا لتحديد نطاق دراسة تقييم المردود البيئي والاجتماعي لمشروع (المدن العمالية - جنوب الجهراء).

وأوضحت ان العرض قدمته شركة (شمس انترناشونال) للاستشارات البيئية بالتعاون والتنسيق مع تحالف مستشار المشروع بقيادة شركة (بروجاكس انترناشيونال) اذ تمت دعوة الجهات المعنية في الدولة لحضور العرض.

وأشارت الهيئة انه تم استعراض نتائج المسح الميداني لأرض المشروع عبر دراسة جودة الهواء في موقع المشروع ورصد للحياة الطبيعية والتأثيرات البيئية والاجتماعية الايجابية للمشروع بوجه عام.

وبينت ان المشروع يوفر فرصا اقتصادية كبيرة لشركات المقاولات والمحلات التجارية والشركات الهندسية وشركات الخدمات أثناء التشغيل والإنشاء فضلا عن أن المشروع سيخفف من نسبة الازدحام المروري والتكدس السكاني في المناطق التي يقطن بها العمال في الوقت الحالي تحديدا في المناطق السكنية للعائلات اضافة إلى تنظيم أمني وصحي واجتماعي للعمالة الوافدة.

يذكر ان مشروع مدينة جنوب الجهراء هو من مشاريع المدن العمالية في الكويت التي سيتم طرحها للاستثمار عن طريق تأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال عملا بأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014.

ويهدف المشروع إلى توفير سكن للعمالة الوافدة ذات الدخل المحدود وفقا لمعايير بيئية وخدمية جيدة اضافة إلى توفير جميع المرافق الأمنية والصحية والترفيهية والاجتماعية للعمالة بطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف عامل.