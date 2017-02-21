باهي أبوالعلا

أوضح رئيس رابطة الادباء طلال الرميضي ان الاحتفال بالاعياد الوطنية يذكرنا بمدى كفاح ابائنا واجدادنا لتحرير الكويت، مشيرا الى ان عشق الوطن لا مثيل له حين يمتزج بتضحيات بُذلت لرفع اسمه عاليا بين الأمم، مؤكد أن الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، اصبحت في مصاف الدول الكبرى، حيث استطاع صاحب السمو ابراز الجانب الانساني الجميل من جميع ابناء الوطن بأفعال وخصائل سموه الراقية وتصرفاته الرشيدة التي اضحت مضربا للامثال ونهجا يسير عليه الجميع.

جاء ذلك خلال الامسية الشعرية التي اقامتها المكتبة الوطنية في «حب الوطن» للاحتفال بالاعياد الوطنية بمشاركة العديد من الشعراء وأبرزهم د.فاطمة عبدالله، وليد القلاف وفالح بن طفلة.

واضاف الرميضي أن الأمسية الشعرية هي اقل ما يقدم للكويت للتعبير على مدى حبنا لهذا الوطن الذي نحظى بالامن والامان على ارضه ونشعر بالوحدة الوطنية وعدم الاختلاف والتنافر تحت رايته، حيث ان الجميع لا يختلفون على حب الوطن والشعور بمدى تأثيره في نفوسنا.

من جانبه، اكد الشاعر وليد القلاف انه اعد الكثير من القصائد بهذه المناسبة الجميلة التي ينتظرها من عام لاخر، حيث ان القصيدة الاولى له تتحدث عن الثوابت الوطنية كما تذكر الجميع بمدى كفاح ابائنا واجدادنا والنظر الى الحاضر والمستقبل بالشكل الصحيح، اما القصيدة الثانية فتنقلنا من الوحدة الوطنية الى الوحدة الخليجية والخليج العربي، حيث تمتد اياديه البيضاء من مشارق الارض الى مغاربها، اما فيما يخص القصيدة الثالثة فتتحدث عن الشهيد وما له من مكانة كبيرة في الدنيا والآخرة.

وأشار القلاف الى أن مسيرته مع الشعر بدأت منذ نعومة اظافره حيث تعلم الشعر من اعمامه واجداده الذين جعلوا من الشعر الشيء المحبب الى قلبه، فأوجدوا له بيئة مناسبة لكتابة الشعر والقائه، مضيفا انه يهدي ديوانه الجديد الى الكويت في اعيادها الوطنية، مشيدا بمدى الاهتمام الذي تبديه الحكومة لبث روح المنافسة بين الجميع في مختلف المحافظات لتقديم الافضل خلال الاحتفال بالاعياد الوطنية.