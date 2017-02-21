كريم طارق

أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إلى أنه وفق التشكيل الوزاري الجديد تم تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال مشروع مرسوم وزارة الشؤون مع إلغاء كافة الجهات التي أصبحت مستقلة أو لا تتبع الوزارة مثل الهيئة العامة للقوى العاملة والأندية الرياضية والكشافة، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تم إضافة الجهات التابعة لها مثل المقاهي الشعبية، مشيرة إلى أنه وفقاً لذلك أصبحت المقاهي الشعبية تحت إشراف رسمي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

جاء ذلك في تصريح صحافي لها مساء أمس الأول على هامش افتتاح المعرض التراثي المقام بمقهى السالمية الشعبي مساء أمس الأول تحت رعاية الوزيرة الصبيح بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وبمشاركة العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة ووفد من المشاركين في "الملتقى الأول لتمكين المرأة العربية الصماء في الحياة العامة".

وأعربت الصبيح عن سعادتها لوجودها في مقهى السالمية الشعبي بمناسبة الأعياد الوطنية وذلك لافتتاح معرض التراث، مشيرة إلى أن وجود بعض المشاريع الصغيرة في هذا المعرض الذي تحتضنه المقاهي الشعبية يخدم شريحة جيدة من الشباب الكويتي وكذلك من فئة المتقاعدين والرعيل الأول ويساهم في تبني أفكارهم ومشروعاتهم.

كما رحبت الصبيح بضيوف الكويت من البرلمان البرازيلي وبعض الدول العربية بمناسبة زيارتهم للمعهد العربي للتخطيط لعقد مؤتمر يهتم بشؤون المرأة العربية (الصماء) وسبل تمكينها بالحياة العامة.