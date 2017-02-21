•المؤسسة طرحت إعلان توظيف لحملة الدبلوم لاستقطاب 293 وظيفة ..ورفعنا نسبة التكويت في عقود المقاولين إلى 26 %



أحمد مغربي

كشف نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول، أحمد الحمد، أن القطاع النفطي وظف 1560 مواطناً خلال السنة المالية 2016\2017.وقال الحمد إن في القطاع النفطي 3 إعلانات توظيف حالياً، مشيراً إلى أن المؤسسة طرحت إعلان توظيف اليوم لحملة الدبلوم لاىستقطاب 293 وظيفة ورفعنا نسبة "التكويت" في عقود المقاولين إلى 26 في المئة.وفي حين أشار إلى أن عدد العاملين في القطاع النفطي وصل إلى 19.836 ألف موظف ، وضح أن عدد العاملين في عقود المقاولين وصل إلى 4.965 ألف عامل.