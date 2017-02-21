نظم فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة حفلاً لتكريم رئيسه السابق طارق القطان، وذلك بحضور كل من مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م. فيصل صادق الجمعه و مدير فرع بلدية المحافظة م. عمار العمار ومدراء الادارات بالمحافظة والمراقبين ومن مكتب مدير عام البلدية ومدراء من محافظة الفروانية ومن نقابة بلدية الكويت وعدد من المراقبين ورؤساء الأقسام والنوبات لثلاثة بالفريق .

وقد أثنى الجمعه على المحتفى به قائلا "بأنه كان مثالا يحتذى به في دماثة أخلاقه وتفانيه في عمله وتعاونه مع زملائه في العمل طوال مسيرة عطاءه في البلدية وتمنى له النجاح والتوفيق في حياته المقبلة" .

ومن جانبه قال مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م. عمار العمار إن "هذا التكريم هو نتاج طبيعي لما قدمه طوال مسيرة عطاءه بالبلدية وتعامله مع الجميع بمسطرة واحدة" .

وقد شكر القطان جميع زملائه وزميلاته على مبادرتهم الطيبة، متمنيا لهم التوفيق.

وفي ختام حفل التكريم أهداه الجمعة والعمار ومشعل العازمي ومشعل العتيبي ، وزيد العنزي ، أعضاء فريق طوارئ العاصمة والموظفات بفرع بلدية محافظة العاصمة ورئيس جمعية قرطبة د. مشاري الديين دروعا تذكارية ،متمنيين له التوفيق في حياته المستقبلية.