استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، صباح اليوم، صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وصاحب السمو هيثم آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس بعثة الشرف ويوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في حكومة سلطنة عمان الشقيقة وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة مسقط.

كما استقبل سموه صباح اليوم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى سلطنة عمان وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة مسقط.

وحضر اللقاءان نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح واعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.