حنان عبد المعبود

نفى رئيس جمعية التمريض الكويتية، بندر العنزي وجود أي إضراب بين افرد الهيئة التمريضية.

وذكر العنزي في تصريح صحافي، أن أي مطالبات مستقبلية للهيئة التمريضية ستتم وفق الأطر القانونية، وسيكون "الإضراب" آخر الحلول.

وبين العنزي أن أي مطالبات مستقبلية ستكون في ما يخص مصالح الممرضين وحقوقهم، وعدم التدخل في أي أمور سياسية أخرى، مشيدا في الوقت ذاته بوكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي على الدعم الذي قدمه لمهنة التمريض والسعي المتواصل للإرتقاء بها، خاصة في دعمه لقرار يومين الراحة للممرضين الكويتيين.

واكد على وجود اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين جمعية التمريض الكويتية وقيادات الصحة لحل جميع المشاكل والمعوقات المتعلقة بالتمريض والممرضين.