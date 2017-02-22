الديحاني: العزب أكد أن الإعلانات القضائية هاجس كبير لدى المحامين والمتقاضين

قال رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل حمود الديحاني، ان وفدا من النقابة التقى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب، يوم الأحد الماضي بمكتبه في معهد القضاء، مشيرا الى ان الاجتماع كان متميزا وساده جو من التفاهم والايجابية، حيث اوضح العزب حرصه الشخصي على الدفاع عن المكتسبات الوظيفية لموظفي الوزارة في اطار القانون والعدالة والإنصاف، والعمل على تذليل جميع العقبات التي تعتريهم ودعمهم ماديا ومعنويا لاسيما المتميزين منهم.

وذكر الديحاني ان الوزير تحدث عن موضوع الإعلانات القضائية حيث اكد على ان هذا الموضوع يشكل هاجسا كبيرا لدى اغلب المحامين والمتقاضين، وانه يعتبر اصلاح هذا المرفق والارتقاء به من التحديات التي تحظى بأولوية قصوى لديه خلال المرحلة القادمة، مستنكرا بعض الممارسات غير المسؤولة لدى القلة من مندوبي الإعلان والمتمثلة في عدم تحري الدقة والالتزام بالأمانة المهنية عند الانتقال لإعلان اطراف الدعوى، الامر الذي ساهم في تفاقم ظاهرة عدم الاستدلال بالإضافة الى ظاهرة التأخير في انجاز الإعلانات والإساءة الى الأغلبية المجتهدة، مشددا على أهمية الارتقاء بهذا المرفق وتطويره، ليتواكب مع تطلعات الوزارة بتقديم خدمة متميزة في اطار رؤيتها لتحقيق العدالة الناجزة.

وتابع: ان النقابة وإيمانا منها بأهمية مشاركتها بدور إيجابي في دعم جهود تطوير العمل في الوزارة، قد تقدمت بمذكرة تفصيلية تتضمن مجموعة من المقترحات والأفكار الرامية الى تطوير اعمال مندوبي الإعلان، والارتقاء بهذا المرفق الحيوي في اطار معالجة موضوعية لجوانب القصور والخلل به.

وتوجه بالشكر الى وزير العدل لحرصه على التواصل المستمر مع نقابة العاملين في الوزارة، مثمنا مبادرته بالتواصل والالتقاء بها والتوافق معها في دعم مكتسبات الموظفين وتحقيق مبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصالحهم ومراكزهم الوظيفية، مترجما ذلك من خلال القرار بتمثيل النقابة كعضو مراقب في اهم لجان الوزارة وهي لجنة شؤون الموظفين، وذلك انطلاقا من ايمانه بأهمية دعم النقابات المهنية والتعاون معها في اطار مبدأ الشفافية والانفتاح، باعتبارها من اهم مؤسسات المجتمع المدني، تجسيدا للصورة الحضارية والراقية للممارسة الإدارية على مستوى الجهاز الحكومي.